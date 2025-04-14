За неделю электричество на бирже сильно подешевело

В течение недели с 7 по 13 апреля электроэнергия на бирже в ценовой зоне Эстонии в среднем стоила 6,47 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 9,5 цента, биржевой тариф снизился на 32,6%.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе была выше: 6,45 цента за киловатт-час, а в Финляндии тариф составил 0,4 цента.