Вадим Белобровцев Поправки в Закон о церквях только усугубляют раскол в обществе

«Угроза безопасности» как обоснование любых сомнительных инициатив

Политиков четырех партий эти доводы не убеждают, что и неудивительно: они еще с октября действуют по принципу «вижу цель – не вижу преград». Большинство этих людей просто не понимает, что такое канонические связи и к чему приводит отказ от них. Для них нужно просто «вычеркнуть» из устава церкви любые упоминания патриарха и Московского патриархата, и дело с концом. При этом про один из основополагающих принципов демократического светского государства – церковь и государство должны быть отделены друг от друга – они как бы не слышали.

Честно говоря, в зале заседаний у меня возникло ощущение дежавю, потому что всего несколько недель назад в этом же зале было голосование за изменение Конституции, в результате которого более 150 тысяч человек лишились права голоса на местных выборах. А законопроект, изменяющий Закон о церквях и приходах, может негативно отразиться примерно на таком же количестве жителей Эстонии, так как статистика показывает, что в нашей стране православных, считающих своей церковью ЭПХЦ, от ста до 150 тысяч человек. Ведь деятельность именно этой церкви и стала основной мишенью инициаторов законопроекта, и никто этого особенно никогда и не скрывал.