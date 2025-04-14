Полиция просит помощи: на кладбище пропал 89-летний Вяйно

Вечером в воскресенье в полицию поступило сообщение о пропаже пожилого мужчины. Сообщается, что около 15:30 Вяйно вместе с супругой отправился на кладбище Вана-Яани в Тарту. Пока она искала семейное захоронение, Вяйно остался сидеть на скамейке. Когда она вернулась, мужа на месте уже не было. Самостоятельные поиски результата не принесли.

Полиция тщательно обследовала территорию кладбища, его окрестности, а также возможные места, где мог бы находиться Вяйно. Были опрошены и родственники, однако местонахождение пропавшего до сих пор не удалось установить. Предполагается, что из-за состояния здоровья он мог дезориентироваться и не осознавать, где находится. При нем был телефон, но он отключен.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, телосложение среднее, передвигается с помощью трости. На нем была темно-синяя куртка, серые брюки и двухцветная шапка.