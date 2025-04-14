Пропавший 89-летний Вяйно найден

Вечером в воскресенье в полицию поступило сообщение о пропаже пожилого мужчины. Сообщается, что около 15:30 Вяйно вместе с женой отправился на кладбище Вана-Яани в Тарту. Пока она искала семейное захоронение, Вяйно остался сидеть на скамейке. Когда она вернулась, мужа на месте уже не было. ​