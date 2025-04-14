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Пропавший 89-летний Вяйно найден

Обновлено 14 апреля 2025, 15:16
Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

Пропавший на тартуском кладбище Раади 89-летний Вяйно найден живым.

Вечером в воскресенье в полицию поступило сообщение о пропаже пожилого мужчины. Сообщается, что около 15:30 Вяйно вместе с женой отправился на кладбище Вана-Яани в Тарту. Пока она искала семейное захоронение, Вяйно остался сидеть на скамейке. Когда она вернулась, мужа на месте уже не было. ​

В понедельник днем представитель полиции сообщил, что 89-летнего Вяйно нашли живым. Как выяснилось, в воскресенье он отправился пешком в сторону своего дома, расположенного в Аннелинне - более чем в четырех километрах от кладбища Раади.

Полиция общается с Вяйно, чтобы уточнить обстоятельства его исчезновения.

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