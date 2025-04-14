Видео Алекна вновь установил мировой рекорд в метании диска

Соревнование, прошедшее в Рамоне (Оклахома, США) носило бронзовый статус Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В апреле прошлого года Алекна метнул диск на 74,35 м на том же месте, а теперь серебряный призер Олимпийских игр в Париже превзошел этот результат дважды, став первым в мире, кто метнул диск дальше отметки в 75 метров.

Сначала он установил мировой рекорд в первой попытке, когда диск приземлился на расстоянии 74,89 м. В четвертом раунде он показал результат 75,56 м, который теперь является новым мировым рекордом.

🚨BREAKING-WORLD RECORD🚨



Watch Mykolas Alekna throw 75.56m. The first man over 75m🤯



📹 @Kirstylawdiscus pic.twitter.com/56A3Yq3vvD — Beau Throws (@beau_throws) April 13, 2025

Австралийский метатель диска Мэтт Денни, который в четверг в США метнул диск на 74,25 м, занял второе место на соревнованиях в Рамоне с результатом 74,48 м, что превзошло прошлогодний мировой рекорд, установленный Алекной.

На соревнованиях в Рамоне отметку в 70 метров преодолели пять спортсменов, а семь достигли рубежа в 69 метров. Американец Сэм Мэттис, который три дня назад, уступив Денни, показал результат 70,08 м, улучшил свой личный рекорд до 71,27 м и занял третье место в воскресных соревнованиях.

Среди тех, кто преодолел отметку в 70 метров, также оказались немец Клеменс Прюфер с результатом 71,01 м и британец Лоуренс Окойе, метнувший на 70,76 м.