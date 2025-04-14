Видео Алекна вновь установил мировой рекорд в метании диска

Литовский легкоатлет Миколас Алекна улучшил свой собственный мировой рекорд в метании диска более чем на метр. Спустя год после того, как он побил рекорд Юргена Шульта, Алекна вновь установил новый мировой рекорд в метании диска на том же месте, в Оклахоме, США. Новый результат составляет 75,56 м.
Соревнование, прошедшее в Рамоне (Оклахома, США) носило бронзовый статус Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В апреле прошлого года Алекна метнул диск на 74,35 м на том же месте, а теперь серебряный призер Олимпийских игр в Париже превзошел этот результат дважды, став первым в мире, кто метнул диск дальше отметки в 75 метров.
Сначала он установил мировой рекорд в первой попытке, когда диск приземлился на расстоянии 74,89 м. В четвертом раунде он показал результат 75,56 м, который теперь является новым мировым рекордом.
🚨BREAKING-WORLD RECORD🚨— Beau Throws (@beau_throws) April 13, 2025
Watch Mykolas Alekna throw 75.56m. The first man over 75m🤯
📹 @Kirstylawdiscus pic.twitter.com/56A3Yq3vvD
Австралийский метатель диска Мэтт Денни, который в четверг в США метнул диск на 74,25 м, занял второе место на соревнованиях в Рамоне с результатом 74,48 м, что превзошло прошлогодний мировой рекорд, установленный Алекной.
На соревнованиях в Рамоне отметку в 70 метров преодолели пять спортсменов, а семь достигли рубежа в 69 метров. Американец Сэм Мэттис, который три дня назад, уступив Денни, показал результат 70,08 м, улучшил свой личный рекорд до 71,27 м и занял третье место в воскресных соревнованиях.
Среди тех, кто преодолел отметку в 70 метров, также оказались немец Клеменс Прюфер с результатом 71,01 м и британец Лоуренс Окойе, метнувший на 70,76 м.
Среди поздравивших Алекну были многие соперники и болельщики, а также президент Литвы Гитанас Науседа. «Литовский легкоатлет Миколас Алекна побил мировой рекорд в одном из самых древних видов спорта - метании диска. И не только один раз, но сегодня дважды. Миколас стал первым человеком в мире, кто метнул диск дальше 75 метров», - написал Науседа.
Lithuanian athlete Mykolas Alekna has broken the world record in one of the oldest sports known to humanity – the discus throw – not once, but twice today!— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2025
Mykolas is the first person in history to throw the discus beyond the 75-meter mark.
75.56 meters – that’s the new… pic.twitter.com/cERB9zgRpK
14 апреля прошлого года Алекна побил самый продолжительный мировой рекорд в мужской легкой атлетике. До этого дня мировой рекорд с 1986 года принадлежал Юргену Шульту и составлял 74,08 м. Этот рекорд был установлен за 16 лет до рождения Алекны.
Теперь 22-летний литовец стал первым, кому удалось преодолеть рубеж в 75 метров. Фамилию Алекна среди четырех лучших метателей диска в истории носят сразу два человека. Отец Миколаса, двукратный олимпийский чемпион Виргилиюс Алекна, занимает четвертое место с результатом 73,88 м, установленным в 2000 году.
Мировой рекорд Миколаса Алекны был установлен на следующий день после того, как американка Валари Оллман метнула диск в Рамоне на 73,52 м, установив рекорд Северной Америки. Этот результат является лучшим в женском метании диска с 1989 года.