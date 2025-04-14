Кристин-Амани Кийвикас начала сезон в тройке лидеров: на чемпионате Европы мы увеличим обороты

Эстонская фитнес-модель Кристин-Амани Кийвикас открыла соревновательный сезон на выходных на средиземноморском острове Мальта, где вошла в тройку лучших на Diamond Cup Malta.
В открытой категории Fit-model Open, где соревнуются спортсмены разного роста и возраста, Кийвикас заняла третье место. 23-летней эстонке немного не хватило до второго результата. Примечательно, что в этой категории в финал прошли все пять участниц из Эстонии.
«До второго места не хватило всего одного очка, но я очень довольна и уже знаю, что можно улучшить на следующей неделе на кубке Эстонии. Плюс на чемпионате Европы мы увеличим обороты так, как это только возможно», - написала Кийвикас в Instagram.
19-20 апреля в Таллинне в концертном доме Alexela пройдут открытые кубковые соревнования Эстонии по бодибилдингу и фитнесу, где выступят лучшие спортсмены из стран Балтии и Скандинавии. В последний день апреля в Барселоне (Испания) начнется чемпионат Европы.
В прошлом году Кийвикас заняла четвертое место на соревнованиях IFBB Miss Fit Model Europe и завоевала бронзу на чемпионате мира среди юниоров. Предыдущий сезон стал для Кийвикас последним в категории юниоров. Из-за более продолжительного перерыва в соревнованиях у нее, по ее собственным словам, к концу года не хватало уверенности в себе. Тренером Кристин-Амани Кийвикас является ее отец Отть Кийвикас.