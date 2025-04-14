Кристин-Амани Кийвикас начала сезон в тройке лидеров: на чемпионате Европы мы увеличим обороты

В открытой категории Fit-model Open, где соревнуются спортсмены разного роста и возраста, Кийвикас заняла третье место. 23-летней эстонке немного не хватило до второго результата. Примечательно, что в этой категории в финал прошли все пять участниц из Эстонии.

«До второго места не хватило всего одного очка, но я очень довольна и уже знаю, что можно улучшить на следующей неделе на кубке Эстонии. Плюс на чемпионате Европы мы увеличим обороты так, как это только возможно», - написала Кийвикас в Instagram.

19-20 апреля в Таллинне в концертном доме Alexela пройдут открытые кубковые соревнования Эстонии по бодибилдингу и фитнесу, где выступят лучшие спортсмены из стран Балтии и Скандинавии. В последний день апреля в Барселоне (Испания) начнется чемпионат Европы.