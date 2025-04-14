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Осторожно! Prisma отзывает опасные для детей продукты

Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В целях предосторожности Prisma отзывает детское питание Piltti. Покупателей сдать продукцию в ближайший инфопункт магазина.

Причиной отзыва продукции стало обнаружение в детском питании микотоксинов, уровень которых превышает допустимые нормы для питания младенцев.

В отдельных упаковках детского питания Semper Moussaka были выявлены кусочки стеблей баклажана, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья.

Фото статьи
Фото: Prisma Peremarket
Фото статьи
Фото: Prisma Peremarket

Отзываемые товары:

  • Piltti картофельно-мясное рагу с 8 месяцев, 190г
    EAN: 7613038661841
    Годен до: 30.11.2026; 31.12.2026; 31.01.2027; 28.02.2027; 31.03.2027
     
  • Piltti спагетти болоньезе с 15 месяцев, 250г
    EAN: 7613031582815
    Годен до: 30.11.2026; 31.12.2026; 31.01.2027; 28.02.2027
     
  • Piltti лазанья с 12 месяцев, 190г
    EAN: 6417900848108
    Годен до: 31.10.2026; 31.01.2027
     
  • Piltti картофельно-куриное рагу с 12 месяцев, 190г
    EAN: 7613036576116
    Годен до: 31.10.2026; 31.01.2027
     
  • Piltti Wild West рагу для детей 1-3 лет, 250г
    EAN: 7613032016555
    Годен до: 31.10.2026; 31.12.2026
     
  • Piltti цельнозерновая паста с говядиной для детей 1-3 лет, 250г
    EAN: 7613032198008
    Годен до: 30.11.2026; 31.01.2027; 28.02.2027
     
  • Semper Moussaka с 1 года, 235г
    EAN: 7310100960733
    Годен до: 18.07.2026

Компания приносит извинения за возможные неудобства и просит вернуть указанные продукты в ближайший информационный пункт Prisma. Чек предоставлять не нужно - сумма покупки будет возмещена в полном объеме.

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