Осторожно! Prisma отзывает опасные для детей продукты

В целях предосторожности Prisma отзывает детское питание Piltti. Покупателей сдать продукцию в ближайший инфопункт магазина.
Причиной отзыва продукции стало обнаружение в детском питании микотоксинов, уровень которых превышает допустимые нормы для питания младенцев.
В отдельных упаковках детского питания Semper Moussaka были выявлены кусочки стеблей баклажана, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья.
Отзываемые товары:
- Piltti картофельно-мясное рагу с 8 месяцев, 190г
EAN: 7613038661841
Годен до: 30.11.2026; 31.12.2026; 31.01.2027; 28.02.2027; 31.03.2027
- Piltti спагетти болоньезе с 15 месяцев, 250г
EAN: 7613031582815
Годен до: 30.11.2026; 31.12.2026; 31.01.2027; 28.02.2027
- Piltti лазанья с 12 месяцев, 190г
EAN: 6417900848108
Годен до: 31.10.2026; 31.01.2027
- Piltti картофельно-куриное рагу с 12 месяцев, 190г
EAN: 7613036576116
Годен до: 31.10.2026; 31.01.2027
- Piltti Wild West рагу для детей 1-3 лет, 250г
EAN: 7613032016555
Годен до: 31.10.2026; 31.12.2026
- Piltti цельнозерновая паста с говядиной для детей 1-3 лет, 250г
EAN: 7613032198008
Годен до: 30.11.2026; 31.01.2027; 28.02.2027
- Semper Moussaka с 1 года, 235г
EAN: 7310100960733
Годен до: 18.07.2026
Компания приносит извинения за возможные неудобства и просит вернуть указанные продукты в ближайший информационный пункт Prisma. Чек предоставлять не нужно - сумма покупки будет возмещена в полном объеме.