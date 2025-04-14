Осторожно! Prisma отзывает опасные для детей продукты

Причиной отзыва продукции стало обнаружение в детском питании микотоксинов, уровень которых превышает допустимые нормы для питания младенцев.

В отдельных упаковках детского питания Semper Moussaka были выявлены кусочки стеблей баклажана, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья.

Фото: Prisma Peremarket

Фото: Prisma Peremarket

Отзываемые товары: Piltti картофельно-мясное рагу с 8 месяцев, 190г

EAN: 7613038661841

Годен до: 30.11.2026; 31.12.2026; 31.01.2027; 28.02.2027; 31.03.2027



EAN: 7613038661841 Годен до: 30.11.2026; 31.12.2026; 31.01.2027; 28.02.2027; 31.03.2027 Piltti спагетти болоньезе с 15 месяцев, 250г

EAN: 7613031582815

Годен до: 30.11.2026; 31.12.2026; 31.01.2027; 28.02.2027



EAN: 7613031582815 Годен до: 30.11.2026; 31.12.2026; 31.01.2027; 28.02.2027 Piltti лазанья с 12 месяцев, 190г

EAN: 6417900848108

Годен до: 31.10.2026; 31.01.2027



EAN: 6417900848108 Годен до: 31.10.2026; 31.01.2027 Piltti картофельно-куриное рагу с 12 месяцев, 190г

EAN: 7613036576116

Годен до: 31.10.2026; 31.01.2027



EAN: 7613036576116 Годен до: 31.10.2026; 31.01.2027 Piltti Wild West рагу для детей 1-3 лет, 250г

EAN: 7613032016555

Годен до: 31.10.2026; 31.12.2026



EAN: 7613032016555 Годен до: 31.10.2026; 31.12.2026 Piltti цельнозерновая паста с говядиной для детей 1-3 лет, 250г

EAN: 7613032198008

Годен до: 30.11.2026; 31.01.2027; 28.02.2027



EAN: 7613032198008 Годен до: 30.11.2026; 31.01.2027; 28.02.2027 Semper Moussaka с 1 года, 235г

EAN: 7310100960733

Годен до: 18.07.2026