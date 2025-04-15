Но реформа управления пошла дальше. Планируется ликвидировать более 200 должностей в районных управах и департаментах. Это не просто сокращения, а шаг к снижению бюрократии и более эффективному использованию бюджета. В городе впервые за долгое время начался реальный процесс оптимизации управления.

Можно сказать, что оптимизация управления Таллинном - это главное, что характеризует действующую коалицию. В сфере культуры тоже происходят важные изменения. Центр русской культуры перестает существовать как отдельная структура. Вместо него - сеть филиалов под эгидой Котла культуры.

Это не только административная реформа, но и шаг к более современной, гибкой и открытой модели культурной политики. Культура больше не должна быть ведомственной. Она должна быть доступной, разнообразной и живой.

Символом этих изменений стало и переименование Русского музея в Музей народов Таллинна. Этот шаг критикуют, мол, убрали «русское», но на деле - это движение к более инклюзивной концепции, в которой представлена не только одна, но и другие культуры Таллинна. Музей должен быть не памятником одной этничности, а площадкой для общения разных идентичностей города, что делает музей привлекательным и деполитизирует его.

Таллинн как флагман школьной реформы