Уже год как Таллинном правит коалиция из четырех сил, которую можно даже обозначить как REIS, по первым буквам входящих в нее партий. Многие предрекали ей быстрый развал, но союз устоял. Даниил Куракин пишет, что после десятилетий с центристами у руля новая власть стала глотком свежего воздуха, но задается вопросом, а стал ли уже Таллинн лучше.
Первый и, на мой взгляд, самый главный итог стартового года работы коалиции - смена власти принесла в таллиннскую политику разнообразие. Около двух десятков лет Таллинном управляла фактически одна партия, центристы создали монолитную структуру управления, где каждый отдел и каждая должность отдавались лишь «своим». Теперь же мы наконец-то увидели, что бывает иначе, и конца света при этом не случилось.
Несменяемых не существует - и это убедительно доказала коалиция REIS. Важно отметить, что несмотря на идеологические разногласия между партиями внутри коалиции, им удалось найти общий язык и сохранить относительно единую линию в управлении городом.
Центристы мечтают о реванше
В это же время мы видим, как Центристская партия, лишенная доступа к власти и городским ресурсам, использует самые дешевые популистские приемы, чтобы убедить людей снова выбрать их в городское собрание с таким результатом, чтобы у них опять было большинство.
Из последнего - центристы пожаловались, что якобы правящая коалиция ограничивает у таллиннцев избирательное право, сокращая количество физических избирательных участков. Но реальность такова, что это было не решение коалиции, а инициатива председателя избирательной комиссии, основанная на анализе явки на предыдущих выборах.
Заместитель главы Государственной службы по организации выборов Неллика Вальдер ясно дала понять, что сокращение числа участков не ограничивает право голосовать. Но центристы искажают факты, чтобы вновь раскачать лодку. Такой политический стиль уже стал их визитной карточкой. Их интересует не стабильность, не развитие, не даже социальное единство, а только лишь возвращение себе власти любой ценой.
Закрытие идеологизированной городской прессы
Действующая власть, пусть она и не идеальна, сделала за год больше шагов в сторону европейских стандартов, чем Центристская партия за последнее десятилетие. Одним из первых действий новой коалиции стала ликвидация централизованного партийного рупора - издания «Столица».
Это издание долгие годы фактически не имело журналистской ценности, обслуживая интересы центристской политической верхушки. Под руководством Александра Чаплыгина «Столица» прославляла Михаила Кылварта и его компанию, одновременно игнорируя все темы, которые могли бы поставить под сомнение его правление и авторитет. Чаплыгин, в принципе, продолжает заниматься ровно тем же, но теперь уже на своей странице в Facebook, но уже не на деньги таллиннских налогоплательщиков.
После ликвидации газеты ее сотрудники разошлись по разным площадкам. Некоторые продолжили свою деятельность на YouTube, сохраняя прежнюю риторику. Это подтверждает подозрения, что журналистика для них - лишь инструмент влияния, а не способ служить обществу.
С исчезновением «Столицы» ушел в прошлое и один из важнейших инструментов манипуляции общественным мнением. И, возможно, впервые за долгое время, медийное поле Таллинна стало дышать свободнее.
С пищевой цепочкой покончено
Исчезла и центристская пищевая цепочка - своеобразная схема, в которой должности в городских структурах распределялись по партийной принадлежности, а бюджеты использовались для укрепления партийной машины. Теперь эти места открыты для всех, вне зависимости от партийного билета.
Ярким примером качественных изменений стало увольнение Сергея Пчелкина - чиновника, позволившего себе оправдание советских депортаций. Новая коалиция дала понять: в Таллинне не будет места тем, кто заигрывает с пророссийскими нарративами. В этом смысле наш город действительно стал более эстонским.
Но реформа управления пошла дальше. Планируется ликвидировать более 200 должностей в районных управах и департаментах. Это не просто сокращения, а шаг к снижению бюрократии и более эффективному использованию бюджета. В городе впервые за долгое время начался реальный процесс оптимизации управления.
Можно сказать, что оптимизация управления Таллинном - это главное, что характеризует действующую коалицию. В сфере культуры тоже происходят важные изменения. Центр русской культуры перестает существовать как отдельная структура. Вместо него - сеть филиалов под эгидой Котла культуры.
Это не только административная реформа, но и шаг к более современной, гибкой и открытой модели культурной политики. Культура больше не должна быть ведомственной. Она должна быть доступной, разнообразной и живой.
Символом этих изменений стало и переименование Русского музея в Музей народов Таллинна. Этот шаг критикуют, мол, убрали «русское», но на деле - это движение к более инклюзивной концепции, в которой представлена не только одна, но и другие культуры Таллинна. Музей должен быть не памятником одной этничности, а площадкой для общения разных идентичностей города, что делает музей привлекательным и деполитизирует его.
Таллинн как флагман школьной реформы
Еще одна важная сфера - образование. Переход школ на эстонский язык обучения начался по инициативе государства, но именно мэрия Таллинна ответственна за его реализацию в столичных школах. Новая власть показала, что не боится этой задачи. Были введены ограничения на наполняемость первых классов, чтобы учителям было проще работать с детьми. Тоже своеобразная оптимизация, чтобы учителям комфортнее работалось.
Впрочем, вызовы остаются серьезными. Не хватает педагогов, родители беспокоятся о качестве перехода. Но мэрия демонстрирует готовность к диалогу и Таллинн оптимистично смотрит на решение этих задач, выделяя деньги как на повышение квалификации имеющихся учителей, так и на повышение им зарплат для мотивации новых и потенциальных педагогов. Это не просто исполнение закона, а реальное участие в решении задач.
Реанимирование «Главной улицы»
Ну и, наконец, городское пространство. Именно тут различие между старым и новым Таллинном ощущается особенно сильно. Проект «Главной улицы», замороженный центристами, возвращен к жизни. Уже в этом году должен быть объявлен тендер на создание улицы, где приоритет отдан пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту, и это манифест нового подхода к городу, где важно именно качество жизни, а не место автомобиля на дороге, как это было при центристах.
Проектирование и реконструкция улиц - это очень долгий процесс, поэтому в данный момент не существует одновременно запланированных и реализованных проектов при REIS-коалиции, поэтому мы говорим о планах и направлениях, в сторону которых движется город.
Например, действующая власть активно занимается концепцией 15-минутного города - когда все повседневные услуги доступны в пределах пешеходной или велосипедной досягаемости. Центристы говорили о социальной политике, но их Таллинн был городом для машин. Новый Таллинн - город для людей, и именно в этой коалиции достаточно специалистов, понимающих как нужно развивать современную европейскую столицу.
Именно вопросами наибольшей эффективности горуправа руководствуется, прокладывая, например, трамвайную линию на Пухангу, хотя могла бы ради сиюминутных политических очков пойти по менее конфликтному пути, что свойственно больше центристам, как мы и сейчас видим.
Проблемный вице-мэр
Однако слабые звенья есть и здесь. Вице-мэр по транспорту Кристьян Ярван вызывает немало вопросов у урбанистов. Ярван словно бы не понимает, для чего городу нужны велодорожки, убирая и критикуя их, но при этом с довольным лицом фотографируется рядом с электромопедом, который и должен ездить по велодорожкам.
Он не понимает сути 15-минутного города, утверждая, что развитие пешеходной инфраструктуры и ограничения для автомобилистов вредят бизнесу. Его высказывания порой кажутся оторванными от реальности.
Ярван, возможно, хороший экономист, но до тем, связанных с развитием городского пространства, его лучше в будущем не допускать, поскольку у него нет ни четких позиций, ни элементарных знаний. Он меняет свое мнение в соответствии с общественным мнением, дабы угодить большему числу людей, а это популизм уровня Центристской партии, которая не должна вернуться ко власти в Таллинне.
Коалиция REIS стремится развивать город по принципам устойчивости и открытости, в отличие от Центристской партии, чьим наследием стал проект «Порто Франко» - символ недостроя и коррупции. Именно поэтому важно, чтобы новая городская политика получила шанс на реализацию всех задуманных реформ, несмотря на критику и популизм прежней власти.