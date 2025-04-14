Ежегодник КаПо: Китай использует в Эстонии мягкое влияние для улучшения своего имиджа

В настоящее время в Эстонии нет китайских журналистов, но визиты из Финляндии или Латвии нередки. Например, последний визит в Эстонию латвийского корреспондента китайского государственного СМИ Xinhua состоялся в ноябре 2024 года. Китайский журналист освещал визит в Таллинн делегации признанных Коммунистической партией Китая специалистов по Тибету, прибывших по приглашению посольства Китая в Эстонии.

Посольство провело в Таллине семинар по Тибету, на котором китайские эксперты рассказали о свободах и правах человека тибетского народа, а также о вкладе Коммунистической партии в развитие Тибета. Эти тезисы Коммунистической партии были распространены в статье пропагандистского формата в издании «MK Эстония» 12 ноября 2024 года.

Китай ранее пытался и будет продолжать пытаться найти освещение в эстонских СМИ, например, на рекламных площадках с платными статьями о маркетинговом контенте, которые попадают в редакции через местных посредников. Эта тенденция снова набирает силу.

Помимо СМИ, Китай также использует местную китайскую общину для достижения своих целей (например, MTÜ«Ассоциация китайских соотечественников в Эстонии»). Недавно посольство Китая в Эстонии начало привлекать так называемых консульских волонтеров, что уже широко распространено в других странах мира. Это так называемый Отдел работы единого фронта Коммунистической партии, который Китай использует для сбора информации, осуществления деятельности по оказанию влияния, а также для преследования диссидентов за рубежом.