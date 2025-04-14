Ежегодник КаПо: Китай использует в Эстонии мягкое влияние для улучшения своего имиджа

В обнародованном сегодня ежегоднике Департамента полиции безопасности (КаПо) много внимания уделено работе деятельности в Эстонии властей Китайской народной республики по оказанию «мягкого влияния» и продвижения позитивного образа КНР. Особая активность проявляется, например, в Ида-Вирумаа и в русскоязычных школах этого уезда.
Имидж Китайской Народной Республики в Эстонии был подорван. Причин несколько: поддержка государства-агрессора России, китайский корабль, повредивший газопровод Balticconnector и кабели связи, а также постоянная угроза Тайваню.
Посольство Китая в Эстонии все более активно способствует распространению мягкой силы (через СМИ, культуру, образование, спорт и т. д.), что осуществляется через органы местного самоуправления. Посольство Китая организовало частые поездки в учебные заведения и уезды, особенно - в русскоязычные школы в уезде Ида-Вирумаа.
Состоялись встречи с местными чиновниками и политиками, которые более восприимчивы к китайской мягкой силе, чем политики и чиновники государственного уровня. Китай ввел временный безвизовый режим для граждан Эстонии в 2025 году.
Такая деятельность не запрещена, но важно понимать, почему и как она осуществляется. Ее главная цель - спасти замедляющуюся экономику Китая и ухудшающийся имидж посредством влияния, отвлекая внимание от политических и связанных с безопасностью вопросов в направлении мягких ценностей. С этой целью организуются визиты и культурные поездки для политиков, чиновников, журналистов и педагогов в Китай, чтобы использовать их голоса для ненавязчивого продвижения имиджа Китая.
Осенью 2024 года телепрограмма финского телеканала YLE под названием MOT освещала деятельность журналиста, связанного с китайской ежедневной газетой Guangming Daily, в Финляндии и Швеции. Мало кто знает, что предшественник этого журналиста и предыдущий финский репортер издания также посетил Эстонию в 2019 году, взяв интервью как у члена Рийгикогу, так и у научного сотрудника Международного центра оборонных исследований (ICDS).
В настоящее время в Эстонии нет китайских журналистов, но визиты из Финляндии или Латвии нередки. Например, последний визит в Эстонию латвийского корреспондента китайского государственного СМИ Xinhua состоялся в ноябре 2024 года. Китайский журналист освещал визит в Таллинн делегации признанных Коммунистической партией Китая специалистов по Тибету, прибывших по приглашению посольства Китая в Эстонии.
Посольство провело в Таллине семинар по Тибету, на котором китайские эксперты рассказали о свободах и правах человека тибетского народа, а также о вкладе Коммунистической партии в развитие Тибета. Эти тезисы Коммунистической партии были распространены в статье пропагандистского формата в издании «MK Эстония» 12 ноября 2024 года.
Китай ранее пытался и будет продолжать пытаться найти освещение в эстонских СМИ, например, на рекламных площадках с платными статьями о маркетинговом контенте, которые попадают в редакции через местных посредников. Эта тенденция снова набирает силу.
Помимо СМИ, Китай также использует местную китайскую общину для достижения своих целей (например, MTÜ«Ассоциация китайских соотечественников в Эстонии»). Недавно посольство Китая в Эстонии начало привлекать так называемых консульских волонтеров, что уже широко распространено в других странах мира. Это так называемый Отдел работы единого фронта Коммунистической партии, который Китай использует для сбора информации, осуществления деятельности по оказанию влияния, а также для преследования диссидентов за рубежом.
Малая страна не может позволить себе стать зависимой от автократических государств в какой-либо сфере. До сих пор Китай не был союзником Запада, и, судя по нынешнему курсу Китая, не станет таковым и в будущем. Поэтому Китай необходимо рассматривать через призму безопасности, поскольку сам Китай рассматривает все сферы жизни именно с точки зрения поддержания безопасности и удержания власти партийным аппаратом.