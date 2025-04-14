Анализ объявлений о работе: узнайте, где можно зарабатывать до 10 000 евро

По сравнению с 2024 годом, когда в первые три месяца зарплаты в объявлениях о работе выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, текущая динамика показывает, что резкий рост зарплат замедлился.

Рост зарплат для среднего менеджмента и специалистов составил 18,3% в первом квартале 2025 года, однако на других офисных должностях увеличение составило лишь 0,6%. В первом квартале 2025 года зарплаты для среднего менеджмента и специалистов достигали 3721 евро, тогда как для других офисных должностей, включая позиции среднего уровня, этот показатель составил 2497 евро.

Специалисты отмечают, что в 2025 году предлагаемые зарплаты для квалифицированных работников выросли всего на 2,8%. Однако это можно объяснить высокой сравнительной базой: в прошлом году рост составлял 12,1%. В 2025 году диапазон зарплат для этих позиций варьировался от 1662 до 2120 евро.

Для работников сферы обслуживания и продаж рост составил лишь 0,4%, при этом средняя предлагаемая зарплата достигла 1549 евро.

Наиболее заметно выросли зарплаты в сфере туризма и гостиничного бизнеса - на 21,9%, средний диапазон зарплат составил от 1522 до 1964 евро. В области механики и техники зарплаты увеличились на 15,9%, достигая в среднем от 2093 до 2853 евро. Финансовый сектор лидирует по уровням зарплат с показателем 3219 евро, что соответствует годовому росту на 14,2%.