Анализ объявлений о работе: узнайте, где можно зарабатывать до 10 000 евро

Согласно отчету портала CVKeskus.ee, в первом квартале 2025 года диапазон предлагаемой средней брутто-зарплаты в объявлениях о работе составлял от 1705 до 2319 евро, что на 3,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
По сравнению с 2024 годом, когда в первые три месяца зарплаты в объявлениях о работе выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, текущая динамика показывает, что резкий рост зарплат замедлился.
Рост зарплат для среднего менеджмента и специалистов составил 18,3% в первом квартале 2025 года, однако на других офисных должностях увеличение составило лишь 0,6%. В первом квартале 2025 года зарплаты для среднего менеджмента и специалистов достигали 3721 евро, тогда как для других офисных должностей, включая позиции среднего уровня, этот показатель составил 2497 евро.
Специалисты отмечают, что в 2025 году предлагаемые зарплаты для квалифицированных работников выросли всего на 2,8%. Однако это можно объяснить высокой сравнительной базой: в прошлом году рост составлял 12,1%. В 2025 году диапазон зарплат для этих позиций варьировался от 1662 до 2120 евро.
Для работников сферы обслуживания и продаж рост составил лишь 0,4%, при этом средняя предлагаемая зарплата достигла 1549 евро.
Наиболее заметно выросли зарплаты в сфере туризма и гостиничного бизнеса - на 21,9%, средний диапазон зарплат составил от 1522 до 1964 евро. В области механики и техники зарплаты увеличились на 15,9%, достигая в среднем от 2093 до 2853 евро. Финансовый сектор лидирует по уровням зарплат с показателем 3219 евро, что соответствует годовому росту на 14,2%.
Значительный рост зарплат в первом квартале был отмечен в Тарту, где они увеличились на 13,4%. В Таллинне наблюдался рост на 6,1%, а в остальной части Харьюмаа он составил всего 0,6%. В то время как в Пярну зарплаты упали на 1,4%, а в Восточной Эстонии на 0,1%.
Из данных CVKeskus.ee видно, что в Тарту самые высокие зарплаты предлагают в сфере продаж - до 10 000 евро с учетом бонусов. В IT-секторе зарплаты достигают 4500 евро, а для электриков - до 3500 евро.
В Пярну в числе самых высокооплачиваемых вакансий: менеджер по продажам с зарплатой до 3500 евро, автомеханик с зарплатой до 2800 евро и сварщик, которому предлагают до 2600 евро.
В Харьюмаа, включая Таллинн, наиболее хорошо оплачиваемая работа предлагается менеджерам по продажам, где зарплаты достигают 10 000 евро, включая бонусы. В IT-секторе зарплаты доходят до 9600 евро, а производственным менеджерам преддлагают до 4500 евро.
Каждое четвертое объявление о работе на портале CVKeskus содержит информацию о зарплате, чаще всего указан ее диапазон, а не фиксированная ставка. Помимо базовой зарплаты, денежное вознаграждение включает в себя дополнительные выплаты, что варьируется в зависимости от навыков и опыта будущего сотрудника.