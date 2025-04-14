Мбаппе получил красную карточку и, похоже, его ожидает серьезное наказание

Причиной стал грубый фол на полузащитнике «Алавеса» Антонио Бланко. Мбаппе попал шипами бутс в голень соперника. Судья сначала наказал француза желтой карточкой, но после просмотра видеоповтора (VAR) изменил решение на красную. Ни Мбаппе, ни «Реал» против этого не возражали.

Поскольку главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отбывал дисквалификацию на эту игру, комментарии после матча давал его сын и ассистент, Давиде Анчелотти, который заменял его на тренерской скамейке.

«Прежде всего, следует отметить, что Мбаппе не является агрессивным игроком. Он просит прощения и понимает, что совершил. Это нарушение заслуживало красной карточки. Точно могу сказать, что его действие было спровоцировано множеством мелких нарушений против него. Это была неправильная реакция, но так получилось», - сказал Анчелотти младший.

Тип дисквалификации зависит от ее продолжительности

Согласно регламенту испанской Примеры, за грубое нарушение, в результате которого соперник не получил серьезных травм, налагается дисквалификация на срок от одного до трех матчей. Первоначальные оценки из Испании предполагают, что Мбаппе, скорее всего, будет отстранен на два матча.

Если дисквалификация составит один, два или три матча, это не повлияет на участие Мбаппе в финале Кубка Испании против «Барселоны», который состоится 26 апреля. Однако если наказание превысит три матча, Мбаппе придется пропустить кубковый финал, так как столь длительные дисквалификации в Испании распространяются на все внутренние соревнования.

На участие Мбаппе в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» в Лондоне в среду, где «Реалу» предстоит отыгрывать поражение со счетом 0:3, вчерашняя красная карточка не повлияет.