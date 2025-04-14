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Президент Алар Карис созвал Совет по гособороне

Алар Карис на вечере, посвященном 107-й годовщине образования Эстонской Республики
Алар Карис на вечере, посвященном 107-й годовщине образования Эстонской Республики Фото: Presidendi kantselei

Президент Алар Карис во вторник днем созывает очередное заседание Совета по государственной обороне, на котором будут обсуждаться международная безопасность и вопросы, связанные с независимой обороноспособностью Эстонии.

Совет по государственной обороне является консультативным органом при главе государства. В состав совета входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, отвечающие за сферы безопасности министры и командующий Силами обороны.

Совет обсуждает имеющие значение для гособороны вопросы и высказывает по ним свое мнение.

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