Президент Алар Карис созвал Совет по гособороне

Президент Алар Карис во вторник днем созывает очередное заседание Совета по государственной обороне, на котором будут обсуждаться международная безопасность и вопросы, связанные с независимой обороноспособностью Эстонии.
Совет по государственной обороне является консультативным органом при главе государства. В состав совета входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, отвечающие за сферы безопасности министры и командующий Силами обороны.
Совет обсуждает имеющие значение для гособороны вопросы и высказывает по ним свое мнение.