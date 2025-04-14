Президент Алар Карис созвал Совет по гособороне

Совет по государственной обороне является консультативным органом при главе государства. В состав совета входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, отвечающие за сферы безопасности министры и командующий Силами обороны.