Нарва приняла финальный матч дебютного сезона хоккейной лиги IHL

12 апреля в Нарве состоялись финальные игры любительской хоккейной лиги Ida Hokiliiga (IHL). За главный трофей - кубок IDA CUP - боролись четыре команды из разных городов Эстонии: Narva Bears (Нарва), Meteor (Нарва), VVS (Кохтла-Ярве), Vepr (Таллинн).
Формат чемпионата предусматривал по девять игр для каждой команды. Интрига в борьбе за призовые места сохранялась до последнего матча: команды шли практически на равных по очкам. Яркой неожиданностью стал рывок команды Meteor, которая, несмотря на четвёртое место в общем зачете, в последних матчах одержала победы над Narva Bears и VVS, тем самым лишив их шансов на чемпионство.
Решающими стали игры команды Vepr, которая сначала сыграла вничью с VVS (2:2), а затем уверенно обыграла Narva Bears со счетом 3:1. Эти результаты позволили таллиннской команде завоевать первое место в общем зачёте.
Итоги сезона IHL 2024/2025:
1. Vepr (Таллинн)
2. Narva Bears (Нарва)
3. VVS (Кохтла-Ярве)
4. Meteor (Нарва)
Для Ida Hokiliiga это был дебютный сезон, и организаторы уже планируют расширение: в следующем году к участию будут приглашены новые команды со всей Эстонии. Цель лиги - развитие и популяризация хоккея среди любителей, а также создание площадки для общения и спортивного роста энтузиастов этого вида спорта.