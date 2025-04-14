Пн, 14.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Нарва приняла финальный матч дебютного сезона хоккейной лиги IHL

12 апреля в Нарве состоялись финальные игры любительской хоккейной лиги Ida Hokiliiga (IHL).
12 апреля в Нарве состоялись финальные игры любительской хоккейной лиги Ida Hokiliiga (IHL). Фото: Ida hokiliiga

12 апреля в Нарве состоялись финальные игры любительской хоккейной лиги Ida Hokiliiga (IHL). За главный трофей - кубок IDA CUP - боролись четыре команды из разных городов Эстонии: Narva Bears (Нарва), Meteor (Нарва), VVS (Кохтла-Ярве), Vepr (Таллинн).

Формат чемпионата предусматривал по девять игр для каждой команды. Интрига в борьбе за призовые места сохранялась до последнего матча: команды шли практически на равных по очкам. Яркой неожиданностью стал рывок команды Meteor, которая, несмотря на четвёртое место в общем зачете, в последних матчах одержала победы над Narva Bears и VVS, тем самым лишив их шансов на чемпионство.

Решающими стали игры команды Vepr, которая сначала сыграла вничью с VVS (2:2), а затем уверенно обыграла Narva Bears со счетом 3:1. Эти результаты позволили таллиннской команде завоевать первое место в общем зачёте.

Итоги сезона IHL 2024/2025:

1. Vepr (Таллинн)

2. Narva Bears (Нарва)

3. VVS (Кохтла-Ярве)

4. Meteor (Нарва)

12 апреля в Нарве состоялись финальные игры любительской хоккейной лиги Ida Hokiliiga (IHL).
12 апреля в Нарве состоялись финальные игры любительской хоккейной лиги Ida Hokiliiga (IHL). Фото: Ida hokiliiga

Для Ida Hokiliiga это был дебютный сезон, и организаторы уже планируют расширение: в следующем году к участию будут приглашены новые команды со всей Эстонии. Цель лиги - развитие и популяризация хоккея среди любителей, а также создание площадки для общения и спортивного роста энтузиастов этого вида спорта.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх