Нарва приняла финальный матч дебютного сезона хоккейной лиги IHL

Формат чемпионата предусматривал по девять игр для каждой команды. Интрига в борьбе за призовые места сохранялась до последнего матча: команды шли практически на равных по очкам. Яркой неожиданностью стал рывок команды Meteor, которая, несмотря на четвёртое место в общем зачете, в последних матчах одержала победы над Narva Bears и VVS, тем самым лишив их шансов на чемпионство.

Решающими стали игры команды Vepr, которая сначала сыграла вничью с VVS (2:2), а затем уверенно обыграла Narva Bears со счетом 3:1. Эти результаты позволили таллиннской команде завоевать первое место в общем зачёте.

Итоги сезона IHL 2024/2025:

1. Vepr (Таллинн)

2. Narva Bears (Нарва)

3. VVS (Кохтла-Ярве)

4. Meteor (Нарва)

12 апреля в Нарве состоялись финальные игры любительской хоккейной лиги Ida Hokiliiga (IHL). Фото: Ida hokiliiga