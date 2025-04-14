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Государство хочет избежать выплат владельцам земли

Перевод: Сергей Светлов
Из-за изменения законодательства эстонским собственникам в будущем придется чаще судиться с государством. Об этом знает и само Министерство климата, где теперь начинают искать нового юриста.
Из-за изменения законодательства эстонским собственникам в будущем придется чаще судиться с государством. Об этом знает и само Министерство климата, где теперь начинают искать нового юриста. Фото: Arvo Meeks

Из ходатайства Министерства климата о внесении изменений в бюджет следует, что политики и чиновники планируют сократить сумму выплат за отчуждение частной недвижимости на 50 процентов, а в некоторых случаях вовсе не выплачивать никакой компенсации.

В начале апреля Министерство климата, где новым министром энергетики и окружающей среды стал Андрес Сутть, а министром инфраструктуры - Кульдар Лейс, направило свои предложения в Министерство финансов. В числе прочего из документа можно прочесть, что Министерство климата ищет нового юриста, поскольку - и это не шутка - планируется ограничить права владельцев земли.

В чем дело?

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