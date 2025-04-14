Государство хочет избежать выплат владельцам земли

В начале апреля Министерство климата, где новым министром энергетики и окружающей среды стал Андрес Сутть, а министром инфраструктуры - Кульдар Лейс, направило свои предложения в Министерство финансов. В числе прочего из документа можно прочесть, что Министерство климата ищет нового юриста, поскольку - и это не шутка - планируется ограничить права владельцев земли.