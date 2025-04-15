ОТ ПОЛИТОЛОГА Почему страны Балтии заняли смелую позицию против «медведя»

Страны Балтии стали одними из самых громких и непреклонных сторонников Украины в ее борьбе против российской агрессии. Магистрант Института Шютте в Тартуском университете Ибрагим Маммадли пишет, что поддержка Украины со стороны стран Балтии - это проявление их стойкости и сигнал всему миру о масштабах этого конфликта и его возможных последствиях.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Безоговорочная поддержка Украины со стороны стран Балтии тесно связана с их собственной историей угнетения под властью Российской империи и Советского Союза. Долгое время они находились под властью Российской империи, подвергались русификации, цель которой заключалась в жестоком уничтожении их языков, культур и национальной идентичности.
Советская оккупация во время и после Второй мировой войны принесла этим народам еще больше ужасных событий: массовые депортации, политические репрессии и систематическое уничтожение национальных элит и политической среды. Десятки тысяч эстонцев, латышей и литовцев были отправлены в сибирские лагеря, их земли были отобраны, а дома - заселены российскими переселенцами.
Только после десятилетий сопротивления и тяжелой борьбы с советской властью, в 1991 году эти государства смогли восстановить свою независимость. Сегодня они видят, как Украина ведет ту же самую борьбу - за суверенитет, территориальную целостность и право самостоятельно определять свое будущее на международной арене.
Для стран Балтии это как взгляд в зеркало, в котором отражается и прошлое, и настоящее. Поддержка Украины - это не просто вопрос принципов; это моральный долг, рожденный из общей боли и общего стремления к свободе перед лицом российского угнетения.
Уязвимое стратегическое положение и угроза российской агрессии
Поддержка Украины со стороны стран Балтии также отражает понимание их собственной уязвимости в регионе. Будучи небольшими государствами, граничащими с Россией и ее союзницей Беларусью, они прекрасно понимают опасность, исходящую от агрессивной Москвы с имперскими амбициями. Последние изменения в политическом курсе США и действия России лишь усилили эти опасения.
Война с Грузией в 2008 году, аннексия Крыма в 2014-м и продолжающаяся война на востоке Украины ясно показали готовность России использовать силу для достижения своих геополитических целей. Страны Балтии справедливо опасаются, что однажды настанет их очередь.
Раньше это казалось лишь мрачным прогнозом, но в последние годы стало реальной возможностью. Разведка Литвы предупреждала о рисках средней и долгосрочной перспективы, связанных с военным присутствием России у восточного фланга НАТО. Особую тревогу вызывает стратегически важный Сувалкский коридор - узкая полоса земли между Беларусью и Калининградом, которая в случае конфликта может быть использована для того, чтобы отрезать страны Балтии от остального блока НАТО.
Гибридная война со стороны России - кибератаки, кампании дезинформации и акты саботажа - также направлена против стран Балтии. Последние инциденты, такие как повреждение подводных кабелей в Балтийском море или глушение сигналов GPS на маршрутах между Хельсинки и Тарту, подчеркивают, что угроза остается более чем реальной. Для стран Балтии война в Украине - вовсе не далекий конфликт; это тревожное напоминание об их собственном уязвимом и рискованном положении.
Невероятная общественная поддержка
Позиция стран Балтии - это не просто политика, навязанная сверху их правительствами; она на самом деле отражает широкую общественную поддержку. Недавние опросы показывают, что большинство литовцев (76%), латвийцев (70%) и эстонцев (63%) поддерживают военную помощь Украине. В Литве всего за три дня было собрано 5 млн евро на покупку боевого дрона для Украины - мощное свидетельство народной солидарности.
Эта поддержка основана на общем понимании того, что борьба Украины - это общая борьба. Страны Балтии знают, что если Украина падет, они могут стать следующими. Их поддержка Украины - это не просто защита страны, подвергшейся атаке; это защита принципов суверенитета и территориальной целостности, которые им так дороги.
Укрепление обороны и повышение устойчивости
Страны Балтии не только громко выражают поддержку Украине, но и принимают конкретные меры для укрепления собственной обороны и внесения вклада в безопасность региона. Литва, например, пообещала выделить 6% своего ВВП на оборону, что значительно превышает целевой показатель НАТО в 2%. Страна принимает американский батальон тяжелых танков и готовится к постоянному размещению немецкой бригады на своей территории к 2027 году.
Эстония и Латвия также увеличили свои оборонные бюджеты и вложили средства в модернизацию вооружений, киберзащиту и инфраструктуру для повышения своей устойчивости. Эти меры отражают прагматичное понимание того, что сила - лучший сдерживающий фактор против агрессивного соседа.
Пример для всего мира
Решительная позиция стран Балтии по Украине служит весомым напоминанием о том, что маленькие государства могут существенно повлиять на ход конфликта и на историю в целом, когда они объединены и действуют решительно. Их поддержка - это не только вопрос солидарности с Украиной, это еще и защита принципов свободы, суверенитета и верховенства закона, которые лежат в основе международного порядка.
Эта приверженность подчеркивает важность противостояния агрессии ради международного мира и безопасности. Она также отражает историю угнетения стран Балтии, их уязвимое стратегическое положение, и то, как формируется восприятие угроз со стороны соседа.
Поддерживая Украину, страны Балтии защищают и свое будущее. Их пример подчеркивает, что несмотря на то, что борьба за свободу сложна, она всегда того стоит. Миру стоит активно поддерживать Украину, защищать свободу и сопротивляться тирании.