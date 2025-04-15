ОТ ПОЛИТОЛОГА Почему страны Балтии заняли смелую позицию против «медведя»

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Безоговорочная поддержка Украины со стороны стран Балтии тесно связана с их собственной историей угнетения под властью Российской империи и Советского Союза. Долгое время они находились под властью Российской империи, подвергались русификации, цель которой заключалась в жестоком уничтожении их языков, культур и национальной идентичности.

Советская оккупация во время и после Второй мировой войны принесла этим народам еще больше ужасных событий: массовые депортации, политические репрессии и систематическое уничтожение национальных элит и политической среды. Десятки тысяч эстонцев, латышей и литовцев были отправлены в сибирские лагеря, их земли были отобраны, а дома - заселены российскими переселенцами.

Только после десятилетий сопротивления и тяжелой борьбы с советской властью, в 1991 году эти государства смогли восстановить свою независимость. Сегодня они видят, как Украина ведет ту же самую борьбу - за суверенитет, территориальную целостность и право самостоятельно определять свое будущее на международной арене.

Для стран Балтии это как взгляд в зеркало, в котором отражается и прошлое, и настоящее. Поддержка Украины - это не просто вопрос принципов; это моральный долг, рожденный из общей боли и общего стремления к свободе перед лицом российского угнетения.

Уязвимое стратегическое положение и угроза российской агрессии