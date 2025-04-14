Чемпион мира погиб в своем доме под артиллерийским огнем

В спортивном сообществе произошла трагедия: на выходных стало известно, что в ходе гражданской войны в Судане погиб двукратный чемпион мира в помещении Абубакер Каки Хамис. 35-летний Каки стал жертвой минометного снаряда, попавшего в его дом в Эль-Фашире (в Судане продолжаются боевые действия). Спортсмен погиб на месте, а несколько членов его семьи получили ранения.
Каки, один из самых выдающихся спортсменов Судана, приобрел международную известность в беге на 800 метров. В 2008 году он завоевал титул чемпиона мира среди юниоров и в том же году стал чемпионом мира в помещении среди взрослых.