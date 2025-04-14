Чемпион мира погиб в своем доме под артиллерийским огнем

Каки, один из самых выдающихся спортсменов Судана, приобрел международную известность в беге на 800 метров. В 2008 году он завоевал титул чемпиона мира среди юниоров и в том же году стал чемпионом мира в помещении среди взрослых.

Судан возлагал большие надежды на Каки на летней Олимпиаде 2008 года в Пекине, однако он занял восьмое место в полуфинале и не вышел в финал. На чемпионате мира в Берлине годом позже он споткнулся в полуфинале и не завершил забег. В 2010 году в Дохе он вновь стал чемпионом мира в помещении на дистанции 800 метров.