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Чемпион мира погиб в своем доме под артиллерийским огнем

В спортивном сообществе произошла трагедия: на выходных стало известно, что в ходе гражданской войны в Судане погиб двукратный чемпион мира в помещении Абубакер Каки Хамис.
В спортивном сообществе произошла трагедия: на выходных стало известно, что в ходе гражданской войны в Судане погиб двукратный чемпион мира в помещении Абубакер Каки Хамис. Фото: Eric Gaillard

В спортивном сообществе произошла трагедия: на выходных стало известно, что в ходе гражданской войны в Судане погиб двукратный чемпион мира в помещении Абубакер Каки Хамис. 35-летний Каки стал жертвой минометного снаряда, попавшего в его дом в Эль-Фашире (в Судане продолжаются боевые действия). Спортсмен погиб на месте, а несколько членов его семьи получили ранения.

Каки, один из самых выдающихся спортсменов Судана, приобрел международную известность в беге на 800 метров. В 2008 году он завоевал титул чемпиона мира среди юниоров и в том же году стал чемпионом мира в помещении среди взрослых.

Судан возлагал большие надежды на Каки на летней Олимпиаде 2008 года в Пекине, однако он занял восьмое место в полуфинале и не вышел в финал. На чемпионате мира в Берлине годом позже он споткнулся в полуфинале и не завершил забег. В 2010 году в Дохе он вновь стал чемпионом мира в помещении на дистанции 800 метров.

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