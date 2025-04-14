Что означают американские пошлины для Эстонии?

Никто точно не знает, к каким последствиям это приведет. Ясно одно: глобальная торговля больше не является надежным и безопасным способом ведения бизнеса. Сейчас крайне трудно сказать, придется ли крупным эстонским экспортерам сокращать штат работников или даже закрывать предприятия. Однако неопределенность и нестабильность сами по себе уже являются врагами экономического роста.

Поведение Трампа в последние полторы недели вряд ли стало сюрпризом для тех, кто следит за его политикой. Единственное, в чем можно быть уверенным, - никто не знает, что принесет завтрашний день. Пока я пишу эти строки, в Вашингтоне раннее утро. Биржи еще не открылись, и не исключено, что Трамп снова удивит новыми тарифами.