Что означают американские пошлины для Эстонии?

Защитные таможенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, затронут и Эстонию: ожидается рост цен и замедление темпов развития экономики.
Никто точно не знает, к каким последствиям это приведет. Ясно одно: глобальная торговля больше не является надежным и безопасным способом ведения бизнеса. Сейчас крайне трудно сказать, придется ли крупным эстонским экспортерам сокращать штат работников или даже закрывать предприятия. Однако неопределенность и нестабильность сами по себе уже являются врагами экономического роста.