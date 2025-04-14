Пн, 14.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Что означают американские пошлины для Эстонии?

Перевод: Ева Ойжинская
завод Ericsson в Таллинне. Компания работает по всему миру, включая США, поэтому прямое или косвенное влияние таможенных пошлин может не сразу отразиться на базирующемся в Таллинне производстве.
завод Ericsson в Таллинне. Компания работает по всему миру, включая США, поэтому прямое или косвенное влияние таможенных пошлин может не сразу отразиться на базирующемся в Таллинне производстве. Фото: Eero Vabamägi

Защитные таможенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, затронут и Эстонию: ожидается рост цен и замедление темпов развития экономики.

Никто точно не знает, к каким последствиям это приведет. Ясно одно: глобальная торговля больше не является надежным и безопасным способом ведения бизнеса. Сейчас крайне трудно сказать, придется ли крупным эстонским экспортерам сокращать штат работников или даже закрывать предприятия. Однако неопределенность и нестабильность сами по себе уже являются врагами экономического роста.

Поведение Трампа в последние полторы недели вряд ли стало сюрпризом для тех, кто следит за его политикой. Единственное, в чем можно быть уверенным, - никто не знает, что принесет завтрашний день. Пока я пишу эти строки, в Вашингтоне раннее утро. Биржи еще не открылись, и не исключено, что Трамп снова удивит новыми тарифами.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх