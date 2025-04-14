По предварительным данным, загорелась конвейерная лента, по которой материалы транспортировались из одного здания в другое. Огонь также перекинулся на внешнюю фасадную часть здания, где проходят газовые трубы. Газоснабжение в это здание на данный момент прекращено.

Оперативный дежурный Идаского спасательного центра Марек Мартинсон сообщил в 12:45, что ситуация сложная. «Существуют серьезные проблемы с водой для тушения, а на месте происшествия также существует риск обрушения», - описывает Мартинсон. Кроме того, дует сильный ветер, что еще больше осложняет ситуацию.

​Руководитель по связям с общественностью Кивиыльского химического завода Герли Кокк сказала Virumaa Teataja, в момент возгорания на территории предприятия было 200-300 человек. «Территория предприятия большая, но в конкретном месте, где произошел пожар, находилось около десятка человек. Никто не пострадал», - заявила Кокк.

На место происшествия прибыли профессиональные спасатели из Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы и Раквере, а также добровольцы из Аасукалды. Дымозащитные группы спасателей вошли в здание для эвакуации работников, а также для поиска и ликвидации очагов возгорания.

В пресс-службе Спасательного департамента уточнили Rus.Postimees, что ветер дует в другую сторону от жилых домов и не представляет серьезной опасности для местных жителей. «Это обычный дым от пожара, но все равно следует избегать зоны распространения дыма», - сообщила пресс-секретарь департамента Дарья Денисова.

Завод не прекратил работу

​Руководитель по связям с общественностью завода Герли Кокк в 14:30 уточнила в комментарии для Rus.Postimees, что при запуске котла на тепловой электростанции завода произошло возгорание системы подачи сланца.

«Пожар распространился по конвейеру подачи сланца, очаги возгорания были также внутри теплоэлектростанции, частично обгорели внешний фасад и крыша здания. Подача газа из труб, ведущих в здание, была прекращена, чтобы предотвратить опасность взрыва», - говорит она.

В настоящее время пожар локализован, однако работы по тушению еще не завершены.

По словам Кокк, система подачи сланца вышла из строя, но остальная часть завода, включая производство сланцевого масла, продолжает работать.