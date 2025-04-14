Фото В Ида-Вирумаа горит химический завод, есть риск обрушения

По предварительным данным, загорелась конвейерная лента, по которой материалы транспортировались из одного здания в другое. Огонь также перекинулся на внешнюю фасадную часть здания, где проходят газовые трубы. Газоснабжение в это здание на данный момент прекращено.

Оперативный дежурный Идаского спасательного центра Марек Мартинсон сообщил в 12:45, что ситуация сложная. «Существуют серьезные проблемы с водой для тушения, а на месте происшествия также существует риск обрушения», - описывает Мартинсон. Кроме того, дует сильный ветер, что еще больше осложняет ситуацию.

​Руководитель по связям с общественностью Кивиыльского химического завода Герли Кокк сказала Virumaa Teataja, в момент возгорания на территории предприятия было 200-300 человек. «Территория предприятия большая, но в конкретном месте, где произошел пожар, находилось около десятка человек. Никто не пострадал», - заявила Кокк.

На место происшествия прибыли профессиональные спасатели из Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы и Раквере, а также добровольцы из Аасукалды. Дымозащитные группы спасателей вошли в здание для эвакуации работников, а также для поиска и ликвидации очагов возгорания.

Сообщений о пострадавших не поступало.