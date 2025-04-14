Фото В Ида-Вирумаа горит химический завод, есть риск обрушения

Сегодня в 10:44 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании одного из зданий химического завода на улице Туру в Кивиыли.
По предварительным данным, загорелась конвейерная лента, по которой материалы транспортировались из одного здания в другое. Огонь также перекинулся на внешнюю фасадную часть здания, где проходят газовые трубы. Газоснабжение в это здание на данный момент прекращено.
Оперативный дежурный Идаского спасательного центра Марек Мартинсон сообщил в 12:45, что ситуация сложная. «Существуют серьезные проблемы с водой для тушения, а на месте происшествия также существует риск обрушения», - описывает Мартинсон. Кроме того, дует сильный ветер, что еще больше осложняет ситуацию.
Руководитель по связям с общественностью Кивиыльского химического завода Герли Кокк сказала Virumaa Teataja, в момент возгорания на территории предприятия было 200-300 человек. «Территория предприятия большая, но в конкретном месте, где произошел пожар, находилось около десятка человек. Никто не пострадал», - заявила Кокк.
На место происшествия прибыли профессиональные спасатели из Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы и Раквере, а также добровольцы из Аасукалды. Дымозащитные группы спасателей вошли в здание для эвакуации работников, а также для поиска и ликвидации очагов возгорания.
Сообщений о пострадавших не поступало.
В пресс-службе Спасательного департамента уточнили Rus.Postimees, что ветер дует в другую сторону от жилых домов и не представляет серьезной опасности для местных жителей. «Это обычный дым от пожара, но все равно следует избегать зоны распространения дыма», - сообщила пресс-секретарь департамента Дарья Денисова.