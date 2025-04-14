В Ида-Вирумаа горит химический завод

По предварительным данным, загорелась конвейерная лента, по которой материалы транспортировались из одного здания в другое. Огонь также перекинулся на внешнюю фасадную часть здания, где проходят газовые трубы. Газоснабжение в это здание на данный момент прекращено.

На место происшествия прибыли профессиональные спасатели из Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы и Раквере, а также добровольцы из Аасукалды. Дымозащитные группы спасателей вошли в здание для эвакуации работников, а также для поиска и ликвидации очагов возгорания.

Сообщений о пострадавших не поступало.