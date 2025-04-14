РАЙНЕР САКС Очередное военное преступление – признак того, что Россия барахтается

Российская армия совершила очередное военное преступление, атаковав вчера среди бела дня центр Сум двумя баллистическими ракетами «Искандер». Как и в случае с Кривым Рогом, единственной целью этой атаки было убить как можно больше мирных жителей, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Две ракеты были нацелены в одно и то же место с интервалом в несколько минут. Произошло именно то, на что рассчитывал организатор атаки: вторая ракета принесла больше жертв, потому что люди начали собираться, чтобы помочь пострадавшим от первой. Ракеты были снаряжены кассетными боеприпасами, которые взорвались в воздухе в центре города. По последним данным, в результате атаки погибло 34 человека и 117 получили ранения.
В данном случае невозможно предположить, что настоящая цель находилась где-то поблизости. Поскольку в воскресенье отмечалась Вербное воскресенье, многие люди направлялись в церковь на богослужение.
С одной стороны, российское правительство такими ударами хочет показать, что навязывает США свою волю в переговорах. С другой - это очень явный признак слабости, ведь российская армия не в состоянии наносить удары по важным военным объектам в Украине.
С линии фронта не поступает сообщений о решающих успехах российской армии, и проще всего создать в медиа иллюзию масштабного наступления, атакуя крупные гражданские объекты. К сожалению, президент США не понимает, что цель этих атак - в том числе и серьезно подорвать его имидж и престиж на международной арене.
Большинство лидеров европейских стран ожидаемо осудили атаку России, одновременно указывая президенту Трампу, что Россия бросила вызов именно ему. Новый канцлер Германии Мерц, который вскоре вступит в должность, на фоне российских атак заявил, что всегда поддерживал передачу Украине крылатых ракет Taurus. Однако это возможно лишь при поддержке со стороны европейских партнеров. Этих ракет недостаточно, чтобы кардинально изменить ход войны, но в стратегическом плане такие решения имеют сдерживающее значение для России.
Заявления Мерца также означают, что уже этой весной в Европе значительно усилится политика решительного сдерживания России. России это, безусловно, не по душе, и остается ждать, какими будут ее ответные шаги. В краткосрочной перспективе Россия наверняка останется воинственной и агрессивной, но в долгосрочной - это не обязательно будет так.
Мэр города Конотоп под Сумами обвинил руководителя военной администрации Сумской области в том, что тот организовал вчера в Сумах масштабную церемонию награждения военнослужащих. По словам мэра, именно это мероприятие якобы дало России повод для ракетного удара. Пока не появилось информации, которая позволила бы подтвердить это заявление, однако данный фрагмент довольно широко распространился в российских соцсетях.
Менее масштабные удары российская армия наносит ежедневно по населенным пунктам, расположенным у границы или вблизи линии фронта. Вчера в результате таких атак погибли люди в Купянске и Херсоне.
В сегодняшнем ночном ударе России с использованием иранских дронов основными целями стали города Одесса и Харьков. Один из дронов попал в здания больницы в Одессе. По предварительной информации, жертв среди людей не зафиксировано.
Вчера появилось сообщение со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции о якобы предстоящей на следующей неделе встрече представителей Минобороны России и Украины для обсуждения условий частичного перемирия в Черном море. Однако Министерство обороны Украины заявило, что эта информация не соответствует действительности. Трудно оценить, почему появляются подобные сообщения.
Ситуация на фронтах
Активность российских атак вчера оставалась на обычном уровне последних недель.
- На направлении Курск/Сумы/Белгород продолжаются интенсивные атаки российской армии на позиции ВСУ. За последние сутки значительных изменений на линии фронта не произошло. Украинская армия удерживает позиции в некоторых районах на территории России, но контролируемые ею участки остаются весьма ограниченными по размеру.
- На харьковском направлении продолжаются позиционные бои возле города Вовчанск у северной границы Украины.
- На купянском направлении активность российских подразделений остается ниже среднего. На лиманском направлении интенсивность наступления остается высокой; на одном участке российская армия смогла минимально улучшить свои позиции. На сиверском направлении идут позиционные бои.
- В районе Бахмута российская армия проявляет чуть большую активность в направлении Часова Яра, однако успеха это не приносит. Бои за город Торецк продолжались и вчера, поступающая оттуда информация противоречива. В целом существенных изменений не зафиксировано.
- На покровском направлении темп атак снова немного возрос, и в нескольких точках российские войска сумели немного продвинуться вперед. Также наблюдалась несколько повышенная активность на юго-западе от Донецка, но без результатов.
- Достаточно активно российские войска атаковали вчера на южном фронте в направлении населенного пункта Гуляйполе. Меньше атак было в направлении Орехова. В районе днепровских островов продолжаются отдельные попытки атак малой интенсивности. В целом линия фронта в этом районе остается без существенных изменений.