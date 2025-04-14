РАЙНЕР САКС Очередное военное преступление – признак того, что Россия барахтается

Две ракеты были нацелены в одно и то же место с интервалом в несколько минут. Произошло именно то, на что рассчитывал организатор атаки: вторая ракета принесла больше жертв, потому что люди начали собираться, чтобы помочь пострадавшим от первой. Ракеты были снаряжены кассетными боеприпасами, которые взорвались в воздухе в центре города. По последним данным, в результате атаки погибло 34 человека и 117 получили ранения.

В данном случае невозможно предположить, что настоящая цель находилась где-то поблизости. Поскольку в воскресенье отмечалась Вербное воскресенье, многие люди направлялись в церковь на богослужение.

С одной стороны, российское правительство такими ударами хочет показать, что навязывает США свою волю в переговорах. С другой - это очень явный признак слабости, ведь российская армия не в состоянии наносить удары по важным военным объектам в Украине.

С линии фронта не поступает сообщений о решающих успехах российской армии, и проще всего создать в медиа иллюзию масштабного наступления, атакуя крупные гражданские объекты. К сожалению, президент США не понимает, что цель этих атак - в том числе и серьезно подорвать его имидж и престиж на международной арене.