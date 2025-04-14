Солнечная погода привлекла тысячи любителей бега на Nõmme Rabajooks

Nõmme rabajooks, который проводится уже в 101-й раз, является одним из самых старейших массовых забегов в Эстонии. Дистанция чуть более шести километров доступна для всех и популярна как среди детей, так и среди взрослых. Участие бесплатное, а регистрация на месте удобна даже для тех, кто решил участвовать в последний момент. Количество участников в значительной степени зависит от погодных условий.

Неожиданное возвращение зимней погоды, продлившееся около недели, расстроило организаторов. Однако к воскресенью природа все же сжалилась, подарив бегунам солнечный день. Трассу преодолели более 2000 участников, что на 700 человек больше, чем прошлой весной.

Старейшина района Нымме, Кармо Кури, выразил большое удовлетворение как по поводу теплой весенней погоды, так и в связи с прекрасной атмосферой мероприятия, поблагодарив всех спонсоров и волонтеров за их значительный вклад.

«Наш Nõmme rabajooks - это традиция, которая объединяет поколения, и отрадно видеть, что она сохраняется, привлекая все больше людей, любящих движения на природе, - сказал старейшина района Нымме Кармо Кури, который сам финишировал через 28 минут после старта. - Если бы я решился предсказать, что осенний забег пройдет при такой же чудесной погоде, то, безусловно, тогда нужно будет значительно увеличить количество ленточек для финишеров».