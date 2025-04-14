Солнечная погода привлекла тысячи любителей бега на Nõmme Rabajooks

Чудесная весенняя погода в воскресенье привлекла более двух тысяч любителей бега на 101-й Ныммеский забег Rabajooks. Среди мужчин победу одержал Оливер Аннус, а среди женщин - Пилле Хинн.
Nõmme rabajooks, который проводится уже в 101-й раз, является одним из самых старейших массовых забегов в Эстонии. Дистанция чуть более шести километров доступна для всех и популярна как среди детей, так и среди взрослых. Участие бесплатное, а регистрация на месте удобна даже для тех, кто решил участвовать в последний момент. Количество участников в значительной степени зависит от погодных условий.
Неожиданное возвращение зимней погоды, продлившееся около недели, расстроило организаторов. Однако к воскресенью природа все же сжалилась, подарив бегунам солнечный день. Трассу преодолели более 2000 участников, что на 700 человек больше, чем прошлой весной.
Старейшина района Нымме, Кармо Кури, выразил большое удовлетворение как по поводу теплой весенней погоды, так и в связи с прекрасной атмосферой мероприятия, поблагодарив всех спонсоров и волонтеров за их значительный вклад.
«Наш Nõmme rabajooks - это традиция, которая объединяет поколения, и отрадно видеть, что она сохраняется, привлекая все больше людей, любящих движения на природе, - сказал старейшина района Нымме Кармо Кури, который сам финишировал через 28 минут после старта. - Если бы я решился предсказать, что осенний забег пройдет при такой же чудесной погоде, то, безусловно, тогда нужно будет значительно увеличить количество ленточек для финишеров».
По традиции, на Nõmme rabajooks не применяют чипы для фиксации времени, однако каждый участник может посмотреть свое время на электронном табло на финише. Возрастные группы не учитываются, но награждаются три самых быстрых мужчины и женщины, а также три мальчика и девочки (рожденные в 2013 году и позже).
Среди мужчин первое место занял Оливер Аннус с временем 19.46. Второе место досталось Рихо Кирсипуу (19.52), а третье - Павлу Некрасову (19.56). В женском зачете победила Пилле Хинн (22.18), второе место завоевала Керту Кула (22.49), а третье - Кристийна Веревмяги (22.56). Среди мальчиков лидерскую тройку составили Карл Айя (26.34), Артем Дзюба (26.36) и Мартен Саммул (27.36), а среди девочек - Грете Кальдре (29.27), Кендра Канкур (29.57) и Ида Новелеэн Лепп (32.50).
В наполнение подарочных пакетов внесли свой вклад Forus Nõmme Tenniseväljakud, журнал Jooksja, My Fitness, 24/7 Fitness, GymEesti, Kõhuorjad, Kooker, Sõõrikukohvik, Kaja Pizza, Balsnack и Tere. Лучших наградили призами от рынка Нымме и Teval Electronics.
Победившие мальчики и девочки получили в награду велосипедные шлемы Elan, рюкзаки Nike и возможность бесплатно участвовать в летнем теннисном лагере USTA.
Кроме того, среди всех участников было разыграно 50 призов. Подарками также поддержали suusad.ee/TSHOP, театр Von Glehni, Hiiu Pubi и Hill Hill Billiards, а также рестораны Snoob, MuSu, Jah, kallis!, Bagus Bali и управa района Нымме.
Первые 1000 финишировавших получили традиционный вымпел Nõmme rabajooks, который был разработан любимым художником Нымме, Кадри Рооси. Вымпел действует до конца мая в качестве клиентской и скидочной карты в ряде магазинов и местах общепита.
Изначально Nõmme rabajooks проводится дважды в год - в начале и в конце сезона. Те, кто не смог выйти на трассу в это воскресенье, могут отметить дату осеннего забега в своем календаре. В этом году 102-й Nõmme rabajooks состоится 12 октября.