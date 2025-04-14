Анализ: у каждого второго жителя Эстонии – повышенный холестерин

Анализы общего холестерина, проведенные в лабораториях SYNLAB в Эстонии в прошлом году, показывают, что у 57% жителей Эстонии уровень холестерина превышает норму. Повышенный уровень холестерина вызывает отложение в стенках сосудов и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Института развития здоровья, болезни сердца являются причиной смерти номер один в Эстонии.
Статистика медицинской лаборатории SYNLAB показывает, что 57% всех проведенных в прошлом году анализов на общий холестерин дали результаты выше нормы. «Тем не менее, на основе только уровня общего холестерина невозможно точно оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Важно также определить уровень ЛПНП (так называемого "плохого" холестерина - прим.ред.) и ЛПВП ("хорошего" холестерина- прим. ред.) из венозной крови», - сказала лабораторный врач SYNLAB Аннели Рааве-Сепп.
По ее словам, высокий уровень ЛПНП, или «плохого» холестерина, не дает никаких предупреждающих симптомов, и именно поэтому его называют тихим убийцей - первым симптомом повышенного ЛПНП часто становится инфаркт или инсульт. «Жесткие цифры статистики по холестерину могут буквально разбить сердце. Поэтому высокий уровень холестерина и называют тихим убийцей, ведь человек, как правило, не ощущает никаких симптомов», - подчеркнула доктор Рааве-Сепп.
У женщин уровень холестерина выше, чем у мужчин
Врач отметила, что миф о том, что высокий уровень холестерина беспокоит только полных мужчин среднего возраста, не соответствует действительности. «Высокий уровень холестерина может сопровождать избыточный вес, но не обязательно. Статистика SYNLAB показывает, что у женщин уровень холестерина даже выше, чем у мужчин», - сказала она.
Согласно анализам общего холестерина, проведенным в прошлом году у женщин, у 59% уровень оказался выше нормы. У мужчин 52% анализы показали превышение нормы.
«Такое различие можно объяснить как гормональными, так и возрастными факторами. Многие женщины достигают высокого уровня холестерина именно после менопаузы, когда снижение уровня эстрогена негативно влияет на липидный профиль крови - уровень "плохого" холестерина растет, а "хорошего" снижается. Кроме того, женщины чаще проходят профилактические осмотры, чем мужчины», - объяснила врач лаборатории SYNLAB.
Повышенный уровень холестерина есть и у молодежи
Много говорится и о здоровье эстонской молодежи, о неправильном питании и малоподвижном образе жизни. «Поэтому неудивительно, что уровень холестерина выше нормы наблюдается и у молодежи: например, у 27% женщин в возрасте 19–25 лет и у 23% мужчин того же возраста», - отметила доктор Рааве-Сепп.
Она подчеркнула, что уровень холестерина можно регулировать с помощью здорового питания, достаточной физической активности и при необходимости - снижения веса. «Также важны полноценный отдых и правильное управление стрессом. Нужно отказаться от курения. В питании следует обеспечить достаточное потребление омега-3 жирных кислот, которые способствуют нормализации кровяного давления и сохраняют эластичность сосудов, снижая тем самым риск образования тромбов, инфаркта и инсульта».
Узнать текущий уровень холестерина можно с помощью анализа крови. Для сдачи анализа можно обратиться к своему семейному врачу или напрямую в медицинскую лабораторию. Доктор Рааве-Сепп рекомендовала проверять уровень холестерина каждые несколько лет.