Анализ: у каждого второго жителя Эстонии – повышенный холестерин

Статистика медицинской лаборатории SYNLAB показывает, что 57% всех проведенных в прошлом году анализов на общий холестерин дали результаты выше нормы. «Тем не менее, на основе только уровня общего холестерина невозможно точно оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Важно также определить уровень ЛПНП (так называемого "плохого" холестерина - прим.ред.) и ЛПВП ("хорошего" холестерина- прим. ред.) из венозной крови», - сказала лабораторный врач SYNLAB Аннели Рааве-Сепп.

По ее словам, высокий уровень ЛПНП, или «плохого» холестерина, не дает никаких предупреждающих симптомов, и именно поэтому его называют тихим убийцей - первым симптомом повышенного ЛПНП часто становится инфаркт или инсульт. «Жесткие цифры статистики по холестерину могут буквально разбить сердце. Поэтому высокий уровень холестерина и называют тихим убийцей, ведь человек, как правило, не ощущает никаких симптомов», - подчеркнула доктор Рааве-Сепп.

У женщин уровень холестерина выше, чем у мужчин

Врач отметила, что миф о том, что высокий уровень холестерина беспокоит только полных мужчин среднего возраста, не соответствует действительности. «Высокий уровень холестерина может сопровождать избыточный вес, но не обязательно. Статистика SYNLAB показывает, что у женщин уровень холестерина даже выше, чем у мужчин», - сказала она.

Согласно анализам общего холестерина, проведенным в прошлом году у женщин, у 59% уровень оказался выше нормы. У мужчин 52% анализы показали превышение нормы.