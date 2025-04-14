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Глава государства провозгласил закон, касающийся усиления морской безопасности

Перевод: Сергей Светлов
Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Konstantin Sednev

Президент Алар Карис провозгласил Закон о внесении изменений в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне, целью которого является укрепление морской безопасности в морской акватории Эстонии.

Закон уточняет задачи Сил обороны, а также применение прямого принуждения и военной силы. Это обеспечивает Силам обороны достаточную гибкость для действий на море, чтобы они могли оперативно реагировать на угрозы, исходящие с моря. В соответствии с поправками Силам обороны предоставляется право применять силу на морской территории Эстонии в случае угроз, направленных против инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойность жизненно важных услуг, а также против объектов оборонного значения, портов или других сооружений и оборудования.

Закон также уточняет меры, которые Силы обороны могут применять при выполнении своих задач в экономической зоне Эстонии.

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