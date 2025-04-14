В Пярнумаа в пожаре погиб человек

В понедельник, 14 апреля, в деревне Уриссааре волости Хяэдемеэсте (Пярнумаа) произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб человек.
В понедельник утром в 8:32 проезжавший мимо человек сообщил, что в деревне Уриссааре горит дом. Когда спасатели прибыли на место, здание было полностью охвачено огнем и разрушено. Во время последующих работ по ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело погибшего.
По словам руководителя спасательных работ Андруса Лаанепыллу, пожар начался уже за несколько часов до этого: «Дом находился вдалеке от других соседей, поэтому возгорание заметили только утром, когда люди направлялись на работу. Пожар уничтожил все, поэтому сейчас трудно сказать, был ли в доме дымовой датчик или нет».
Работы по окончательному тушению завершились в 11:41, обстоятельства пожара выясняются.