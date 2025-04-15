Министерство образования продолжит поддерживать православную школу и после нашумевшего сообщения КаПо

Вчера Департамент полиции безопасности (КаПо) рассказал в ежегоднике о тайных попытках митрополита Евгения и связанной с Московским патриархатом православной церкви получить в России финансирование для частной православной школы, а также о том, что школа привлекла на конференцию и сторонницу сталинского образования. Сама школа это отрицает, а Министерство образования и лично министр образования Кристина Каллас не видит необходимости вмешиваться.