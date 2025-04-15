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Минобразования продолжит поддерживать православную школу после нашумевших сообщений от КаПо

Таллиннская православная школа святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского великомученика работает с 2021 года.
Таллиннская православная школа святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского великомученика работает с 2021 года. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Вчера Департамент полиции безопасности (КаПо) рассказал в ежегоднике о тайных попытках митрополита Евгения и связанной с Московским патриархатом православной церкви получить в России финансирование для частной православной школы, а также о том, что школа привлекла на конференцию сторонницу сталинского образования. Сама школа это отрицает, а Министерство образования и лично министр образования Кристина Каллас не видит необходимости вмешиваться. 

На организованной Школой святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского конференции одной из докладчиц была доцент кафедры психологии Православного университета святого Иоанна в Москве Надежда Храмова.

В своем выступлении на другом мероприятии она заявляла: «Именно благодаря Сталину наше образование живет! В чем особенность сталинских учебников? Они естественны, исходят из интересов ребенка». 

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