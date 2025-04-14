КаПо: Кремль все чаще использует эстонский язык в целях влияния

По данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, в Эстонии из-за санкций ЕС ограничен доступ к 53 российским телеканалам и 307 веб-сайтам. Данные исследований показывают, что в изменившейся из-за российской агрессии ситуации с безопасностью усиление надзора и ответственности за последние два года резко снизило влияние этих каналов как источника ненависти.

По подтверждению КаПо, сотрудники и руководители государственных телеканалов России сами сравнивают себя с подразделением Министерства обороны РФ. То есть - в мирное время они создают доверие и наращивают аудиторию, которую при изменении ситуации можно мобилизовать.

То, насколько государство позволяет себя атаковать в информационной войне и какие меры по сдерживанию атакующих считаются пропорциональными, во многом зависит как от реальной ситуации с безопасностью, так и от того, как эта ситуация воспринимается обществом, подчеркнули в КаПо.

В течение многих лет КаПо рассматривала русскоязычное население Эстонии как наиболее уязвимую целевую группу, поскольку эстонский язык долгое время служил надежным щитом безопасности. Однако, как отмечает КаПо, развитие искусственного интеллекта меняет картину угроз. Современные технологии уже позволяют гладко распространять враждебные сообщения на эстонском языке, а приложения, основанные на ИИ, становятся все более убедительными в передаче враждебного контента.