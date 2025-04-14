В просторном зале обслуживания сверкают новенькие автомобилями, но среди машин заметны лишь несколько скучающих продавцов - клиентов здесь больше нет. Так выглядели в начале этого года представительства всех крупных автосалонов Эстонии. Словно их внезапно поразила нейтронная бомба, которая оставляет нетронутыми здания и оборудование, но уничтожает все живое, пишет вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван («Отечество»).
Такую угнетающую картину я мог наблюдать повсеместно в январе-феврале этого года, когда встречался почти со всеми руководителями компаний по продаже автомобилей, чтобы узнать, как вступивший в силу в новом году налог на автомобили повлияет на автопарки жителей и компаний Таллинна (возраст, вид топлива и т. д.) и каким они видят будущее дорожного движения в Таллинне.
В большинстве случаев царила мрачная атмосфера, так как я часто был единственным посетителем - и не только в этот момент. Как я узнал от автопродавцов, подобная картина наблюдалась в течение всего дня или даже нескольких дней. Самые оптимистично настроенные автопродавцы все еще надеялись на снижение процентных ставок по лизингу, которое могло бы компенсировать последствия автомобильного налога, и рынок восстановился бы в течение трех-четырех месяцев, но, как мы сейчас знаем, это было чрезмерно оптимистично, и продажи автомобилей даже близко не вернулись к уровню годовой давности.
В марте в Эстонии было продано всего 966 новых легковых автомобилей, что на 43 процента меньше, чем в это же время в 2024 году. Всего за три месяца был продан 2121 новый легковой автомобиль, что на 55 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.
Продажи коммерческих транспортных средств снизились столь же значительно. В марте было куплено всего 270 новых коммерческих автомобилей, что на 43,8 процента меньше, чем в 2024 году. За три месяца было продано всего 683 новых коммерческих автомобиля, что на 47,1 процента меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Снижение объемов продаж настолько велико, что значительно превышает количество автомобилей, проданных в конце прошлого года так сказать наперед. Поэтому совершенно неверно утверждать, что столь резкий спад обусловлен большим, чем обычно, количеством автомобилей, купленных в конце прошлого года до введения автоналога.
Поскольку в Латвии и Литве продажа новых автомобилей в первые месяцы этого года заметно выросла, вполне возможно, что эстонское правительство в период экономического спада фактически помогает южным соседям, и налоги вновь уходят в Латвию, как это было около десятилетия назад, когда в Эстонии повысили акциз на алкоголь.
Южных соседей, безусловно, выручает и то, что компании с крупными автопарками – такие, как фирмы, предлагающие услуги краткосрочной аренды, – регистрируют свои автомобили в Латвии или Литве из-за автомобильного налога в Эстонии, хотя используют их в Эстонии. Согласно закону, эти автомобили следовало бы зарегистрировать в Эстонии, но за этим отсуствует какой-либо государственный контроль.
Только проигравшие
Кто же извлек выгоду из автомобильного налога? Правильный ответ: никто. От автомобильного налога проиграли абсолютно все, включая государство. Самые крупные потери понесли, конечно, автодилеры, у которых остались нереализованные автомобили и в то же время они лишились дохода.
Естественно, потеряли и покупатели - как те немногие, кто при покупке нового автомобиля должны были платить регистрационный сбор, так и те, кто не купил новый автомобиль из-за этого сбора и вынужден обходиться старым транспортным средством.
Автомобильный налог не принес пользы и окружающей среде. Сотни людей и компаний из-за регистрационного сбора не пересели со старых автомобилей на новые, что означает, что автопарк Эстонии стал старше, чем он мог бы быть без этого налога. В автосалонах стоят новые автомобили с низкими показателями выбросов углекислого газа, а на дорогах остаются те же машины, что были и до введения налога.
Вопреки ожиданиям правительства, государственный бюджет тоже не выиграл от автомобильного налога. Поскольку продажи автомобилей упали более чем в два раза, государство фактически потеряло, ведь с непроданных автомобилей не только не поступает регистрационный сбор, но и налог с оборота.
Приведу пример налогового расчета, составленного компанией Auto 100 AS (торгует машинами марки Skoda и Porsche). В прошлом году компания заплатила государству 42 миллиона евро налогов, из которых 37 миллионов евро составил налог с оборота. За первые два месяца 2025 года Auto 100 AS заплатила 2,1 миллиона евро налога с оборота. Из-за снижения оборота это на 3,1 миллиона евро меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Регистрационный сбор составил за два месяца 146 000 евро. Таким образом, получение регистрационного сбора в размере 146 000 евро обошлось государству в 3,1 миллиона евро.
Если применить те же пропорции к сегменту новых легковых автомобилей за 2025 год, то получится, что государство недополучит около 140 миллионов евро только от налога с оборота по сравнению с 2024 годом. И это только от новых легковых автомобилей - без учета других участников цепочки поставок и их налогов.
Не имеет существенного значения, будет ли рынок на самом деле немного больше или меньше, проблема одна и та же: регистрационный сбор никоим образом не покроет недобор НСО по значительно меньшему количеству сделок по сравнению с запланированным. В таком случае, в чем смысл и цель регистрационного сбора, если он наносит ущерб и продавцам, и покупателям, и государственной казне?
В финансовом плане автомобильный бизнес требует значительных средств, и при таком объеме продаж невозможно долго выполнять ни краткосрочные, ни долгосрочные обязательства. Это просто нежизнеспособно. Сопутствующие негативные последствия уже видны и у других компаний, связанных с цепочкой поставок и продаж, которые испытывают экономические трудности из-за нехватки работы. Не говоря уже о том, что 80 процентов заработной платы во всем секторе основаны на оплате труда по результатам работы, а существенное падение доходов работника имеет более широкие негативные последствия как для людей, так и для государства. Это все сегодняшняя реальность.
Дело не в том, что продавцы автомобилей внезапно перестали выполнять свою работу. Главной проблемой по-прежнему остается неудачно разработанный налог на автомобили, который фактически в значительной степени парализовал весь сектор. Проблема касается и уже бывших в употреблении автомобилей, которые в некоторых случаях практически невозможно продать. Или владельцу придется сделать это по цене, которая нанесет ему большой ущерб. Рынок замер, а потребители оказались в ловушке. Даже если рынок восстановится во второй половине года, это не покроет убытки, понесенные в первой половине года. Один сектор экономики полностью перевернулся с ног на голову, и его восстановление займет несколько лет.
Абсурдный автоналог не дают исправить!
Из четырнадцати дилерских центров, с представителями которых я встречался, только один счел, что автомобильный налог мог бы остаться в нынешнем виде хотя бы на время. Единственным аргументом было опасение, что если начать отменять налог, клиенты станут ждать его отмены и снова никто не будет покупать автомобили.
Остальные 13 автодилеров твердо уверены, что в своей нынешней форме автомобильный налог полностью провален, причем наибольший ущерб причиняет регистрационный сбор, который никак не достигает целей, поставленных перед налогом. В некоторых случаях два компонента налога - регистрационный сбор и ежегодный сбор - оказывают прямо противоположное влияние на достижение целей налога.
Одной из заявленных целей правительства было сокращение использования автомобилей, особенно в городах, увеличение устойчивой мобильности и стимулирование людей к выбору более экологичных транспортных средств. Таким образом, регистрационный сбор выше для автомобилей с более высоким уровнем выбросов CO2, которые, как правило, более старые, но ежегодный сбор, наоборот, обычно ниже для старых автомобилей.
Подводя итог, это означает, что поскольку регистрационный сбор для многих старых автомобилей с более «грязными» и мощными двигателями может превышать стоимость автомобиля, а ежегодный налог довольно низкий, владельцу зачастую нет смысла или возможности продать такой загрязняющий окружающую среду автомобиль по приемлемой цене и заменить его на новый. Вместо этого приходится ездить до тех пор, пока автомобиль не превратится в металлолом.
Автопарк Эстонии и так сравнительно старый, но неудачно разработанный автомобильный налог, и особенно регистрационный сбор, еще больше его старит. Старый автопарк означает не только большее загрязнение окружающей среды, но и более опасное дорожное движение, вызывая больше аварий с более тяжелыми последствиями.
Абсурдность ситуации заключается еще и в том, что автомобильный налог больше всего бьет по многодетным семьям, которые часто живут в сельской местности и не могут из-за количества членов семьи позволить себе маленький и экономичный автомобиль. Они и до введения налога тратили на транспорт больше, чем семьи без детей или с одним-двумя детьми. Наказывать их сейчас, в период самого глубокого демографического кризиса за последнее столетие, более высоким автомобильным налогом - это просто преступно.
Нелогично и то, что если целью автомобильного налога является сокращение использования автомобилей, особенно в городах, почему он так сильно бьет по жителям сельской местности? В сельской местности автомобиль часто является жизненно важным средством передвижения для каждой семьи, который ничем не заменить.
Мало кто помнит, что когда правительство в 2023 году представило идею автомобильного налога, было обещано, что его введение будет сопровождаться реформой мобильности, в рамках которой государство значительно улучшит железнодорожное и автобусное сообщение в сельских регионах. Согласно планам правительства, налог должен был мотивировать больше людей пересаживаться с автомобилей на общественный транспорт.
Налог действует уже более трех месяцев, но реформа мобильности продвинулась лишь на столько, что чуть изменили ее название на реформу общественного транспорта. Однако никаких практических шагов, которые бы действительно улучшили возможности передвижения жителей сельской местности и качество общественного транспорта, не предпринято.
Цели, поставленные перед автомобильным налогом, не достигнуты ни в одной из областей. Обновление автопарка идет еще медленнее, чем до роста цен на автомобили, выбросы углерода не сокращаются, и бюджет государства не пополняется. Победителей нет, есть только проигравшие. Можно, конечно, предположить, что в более отдаленной перспективе продажи автомобилей несколько улучшатся, но даже в этом случае у автомобильного налога так много недостатков, что его не имеет смысла пытаться исправить или реформировать – его следует просто отменить.