Только проигравшие

Кто же извлек выгоду из автомобильного налога? Правильный ответ: никто. От автомобильного налога проиграли абсолютно все, включая государство. Самые крупные потери понесли, конечно, автодилеры, у которых остались нереализованные автомобили и в то же время они лишились дохода.

Естественно, потеряли и покупатели - как те немногие, кто при покупке нового автомобиля должны были платить регистрационный сбор, так и те, кто не купил новый автомобиль из-за этого сбора и вынужден обходиться старым транспортным средством.

Автомобильный налог не принес пользы и окружающей среде. Сотни людей и компаний из-за регистрационного сбора не пересели со старых автомобилей на новые, что означает, что автопарк Эстонии стал старше, чем он мог бы быть без этого налога. В автосалонах стоят новые автомобили с низкими показателями выбросов углекислого газа, а на дорогах остаются те же машины, что были и до введения налога.

Вопреки ожиданиям правительства, государственный бюджет тоже не выиграл от автомобильного налога. Поскольку продажи автомобилей упали более чем в два раза, государство фактически потеряло, ведь с непроданных автомобилей не только не поступает регистрационный сбор, но и налог с оборота.

Приведу пример налогового расчета, составленного компанией Auto 100 AS (торгует машинами марки Skoda и Porsche). В прошлом году компания заплатила государству 42 миллиона евро налогов, из которых 37 миллионов евро составил налог с оборота. За первые два месяца 2025 года Auto 100 AS заплатила 2,1 миллиона евро налога с оборота. Из-за снижения оборота это на 3,1 миллиона евро меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Регистрационный сбор составил за два месяца 146 000 евро. Таким образом, получение регистрационного сбора в размере 146 000 евро обошлось государству в 3,1 миллиона евро.

Если применить те же пропорции к сегменту новых легковых автомобилей за 2025 год, то получится, что государство недополучит около 140 миллионов евро только от налога с оборота по сравнению с 2024 годом. И это только от новых легковых автомобилей - без учета других участников цепочки поставок и их налогов.

Не имеет существенного значения, будет ли рынок на самом деле немного больше или меньше, проблема одна и та же: регистрационный сбор никоим образом не покроет недобор НСО по значительно меньшему количеству сделок по сравнению с запланированным. В таком случае, в чем смысл и цель регистрационного сбора, если он наносит ущерб и продавцам, и покупателям, и государственной казне?

В финансовом плане автомобильный бизнес требует значительных средств, и при таком объеме продаж невозможно долго выполнять ни краткосрочные, ни долгосрочные обязательства. Это просто нежизнеспособно. Сопутствующие негативные последствия уже видны и у других компаний, связанных с цепочкой поставок и продаж, которые испытывают экономические трудности из-за нехватки работы. Не говоря уже о том, что 80 процентов заработной платы во всем секторе основаны на оплате труда по результатам работы, а существенное падение доходов работника имеет более широкие негативные последствия как для людей, так и для государства. Это все сегодняшняя реальность.

Дело не в том, что продавцы автомобилей внезапно перестали выполнять свою работу. Главной проблемой по-прежнему остается неудачно разработанный налог на автомобили, который фактически в значительной степени парализовал весь сектор. Проблема касается и уже бывших в употреблении автомобилей, которые в некоторых случаях практически невозможно продать. Или владельцу придется сделать это по цене, которая нанесет ему большой ущерб. Рынок замер, а потребители оказались в ловушке. Даже если рынок восстановится во второй половине года, это не покроет убытки, понесенные в первой половине года. Один сектор экономики полностью перевернулся с ног на голову, и его восстановление займет несколько лет.