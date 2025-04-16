Эстония пожаловалась в ООН на GPS-глушилки со стороны России

В 2024 году в Эстонии было зафиксировано 307 официальных сообщений о помехах в радиочастотном спектре. Из них 85% (261 сообщение) касались GPS-систем, рассказали в Департаменте по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA). По этому поводу направлена жалоба в ООН.
TTJA фиксирует рост GPS-помех с июня 2023 года. Такие помехи обнаруживаются в верхних слоях воздушного пространства Эстонии - начиная с высоты 5000 футов - и могут повлиять на точность позиционирования самолетов, летающих над Эстонией. В 2024 году поступали также сообщения из Финского залива, где сбои GPS испытывали суда. Причем единственным способом устранить помехи является выключение источника сигнала, так как технически невозможно нейтрализовать его воздействие с другой стороны границы.