Эстония пожаловалась в ООН на GPS-глушилки со стороны России

TTJA фиксирует рост GPS-помех с июня 2023 года. Такие помехи обнаруживаются в верхних слоях воздушного пространства Эстонии - начиная с высоты 5000 футов - и могут повлиять на точность позиционирования самолетов, летающих над Эстонией. В 2024 году поступали также сообщения из Финского залива, где сбои GPS испытывали суда. Причем единственным способом устранить помехи является выключение источника сигнала, так как технически невозможно нейтрализовать его воздействие с другой стороны границы.

На сегодняшний день влияние помех сохраняется, но они в основном проявляются на определенных высотах в воздушном пространстве Эстонии, отмечают в TTJA. На земле, в повседневном использовании навигационных устройств, таких как мобильные телефоны или автомобильные навигаторы, помехи не ощущаются. Однако при управлении дронами они могут быть заметны в приграничных с Россией районах, в то время как в центральной и западной частях Эстонии это маловероятно.