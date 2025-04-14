Зеленский призвал Трампа приехать в Украину и увидеть все самому

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью программе «60 минут» американской телекомпании CBS News и призвал президента Дональда Трампа приехать в Украину, чтобы лично увидеть последствия российского вторжения. Зеленский также заявил, что в США сильны «российские нарративы» и раскритиковал подход Белого дома, при котором давление оказывается только на Украину, пишет Би-би-си.
«Мы уважаем вашу позицию, но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте, чтобы увидеть людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей», - призвал Зеленский Трампа.
По мнению президента Украины в таком случае Трамп «поймет, с кем он имеет дело» и «что сделал Путин».
В интервью CBS Зеленский также прокомментировал утверждение, что украинские власти якобы организовывают для иностранных делегаций «пропагандистские туры» с целью получения поддержки. В частности, в вице-подобном Киев обвинил вице-президент Джей Ди Вэнс во время спора в Белом доме 28 февраля.
Зеленский пообещал, что если Трамп согласится на визит, Украина не будет специально ничего готовить. «Это не будет театр с подготовленными актерами на улицах. Мы этим не занимаемся, и нам это не нужно. Вы можете пойти куда угодно, в любой город, подвергшийся атакам», - подчеркнул Зеленский.
Украинский президент говорил с американскими журналистами на прошлой неделе. Интервью было записано в Кривом Роге, его родном городе, через неделю после российского удара, который унес жизни 19 человек, в том числе девяти детей. И до удара по Сумам, который произошел 13 апреля и в результате которого погибли 34 человека.
Зеленский заявил, что «это неправильно, что Америка хочет быть нейтральной», а Трамп, «будучи сильным президентом сильной страны, должен быть на стороне Украины».
«К сожалению, я считаю, что русские нарративы информационно побеждают в Соединенных Штатах Америки, - сказал Зеленский. - Я думаю, что это просто ужас. Ну как можно видеть наши потери, страдания, понимать, что делают русские, и считать, что это не они агрессоры, это не они начали войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику Соединенных Штатов, на политиков Соединенных Штатов».
Представители администрации Трампа неоднократно отказывались называть Россию агрессором, а сам президент США говорил в адрес Украины: «Вы не должны были этого начинать, вы должны были заключить сделку».
«Мир через силу работает только в одну сторону»
Зеленский также раскритиковал позицию Белого дома в отношении Украины, заявив, что США оказывают давление только на одну из сторон конфликта.
Он напомнил, что после перепалки в Овальном кабинете администрация Трампа прекратила оказывать Украине военную помощь и в том числе заблокировала предоставление ей разведанных. По словам Зеленского, в результате Киев перестал получать информацию о пусках российских ракет по украинской территории, что было чревато резким ростом жертв среди мирных жителей.
Помощь была разблокирована вскоре после того, как Украина согласилась на предложение США без всяких предварительных условий прекратить огонь.
Москва, впрочем, выдвинула несколько дополнительных условий, которые как Киев, так и многие его западные союзники сочли неприемлемыми. С тех пор Трамп и его соратники несколько раз угрожал ввести против России дополнительные санкции, однако каких-либо конкретных шагов пока не последовало.
«Мне что-то заблокировали и сказали: „Иди - иначе мы не разблокируем и у тебя будут потери и оружия, и помощи и разведданных". У меня вопрос - что Соединенные Штаты Америки сделали зеркальное в сторону русских? Иди на прекращение огня - иначе вот тебе санкционный пакет», - сказал в связи с этим Зеленский.
«Если быть честными и справедливыми, то нам заблокировали, а потом предложили русским - предложили и ничего не блокировали! То есть когда мы говорим о мире через силу, извините, получается выходит так, что мир через силу работает только в одну сторону, и только в нашу. И я считаю, что это несправедливый подход», - добавил президент Украины.
Зеленский не говорил о ста тысячах убитых украинских военных
В программе CBS News закадровый голос говорит о последствиях войны в Украине.
«1700 нападений на школы, более 600 погибших детей, 780 атак на медицинские учреждения, 13 тысяч убитых мирных жителей и до 100 тысяч украинских военных», - сообщается в передаче.
Источник информации указан не был, поэтому у некоторых зрителей создалось ощущение, что передача ссылается на слова самого Зеленского. В результате в социальных сетях, а также в некоторых российских СМИ появились сообщения о том, что украинский президент якобы назвал новое число потерь украинской армии.
Однако в самом интервью, полная запись которого опубликована на канале программы «60 минут» в YouTube, никаких заявлений о потерях не было.
В феврале Зеленский говорил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что с начала российского полномасштабного вторжения погибли около 45 тысяч украинских военных, а 390 тысяч были ранены.
В интервью CBS News Зеленский говорил лишь о том, что «наш народ платит самую высокую цену из всех возможных».
«Наши люди платили самую высокую цену. Нет более высокой цены. Мы отдали все деньги - все, что у нас было с точки зрения финансов. Мы отдали самое главное - жизни людей», - так звучала в действительности цитата из интервью.