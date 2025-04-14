Зеленский призвал Трампа приехать в Украину и увидеть все самому

«Мы уважаем вашу позицию, но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте, чтобы увидеть людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей», - призвал Зеленский Трампа.

По мнению президента Украины в таком случае Трамп «поймет, с кем он имеет дело» и «что сделал Путин».

В интервью CBS Зеленский также прокомментировал утверждение, что украинские власти якобы организовывают для иностранных делегаций «пропагандистские туры» с целью получения поддержки. В частности, в вице-подобном Киев обвинил вице-президент Джей Ди Вэнс во время спора в Белом доме 28 февраля.

Зеленский пообещал, что если Трамп согласится на визит, Украина не будет специально ничего готовить. «Это не будет театр с подготовленными актерами на улицах. Мы этим не занимаемся, и нам это не нужно. Вы можете пойти куда угодно, в любой город, подвергшийся атакам», - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент говорил с американскими журналистами на прошлой неделе. Интервью было записано в Кривом Роге, его родном городе, через неделю после российского удара, который унес жизни 19 человек, в том числе девяти детей. И до удара по Сумам, который произошел 13 апреля и в результате которого погибли 34 человека.

Зеленский заявил, что «это неправильно, что Америка хочет быть нейтральной», а Трамп, «будучи сильным президентом сильной страны, должен быть на стороне Украины».