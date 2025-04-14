Пропавшего на кладбище 89-летнего Вяйно нашли живым

Около 15:30 Вяйно вместе с женой отправился на кладбище Раади в Тарту. Пока она искала семейное захоронение, Вяйно остался сидеть на скамейке. Когда она вернулась, мужа на месте уже не было. Самостоятельные поиски результата не принесли.

Как рассказал сегодня утром участковый полицейский Тартуского округа Эрго Усар, супруга Вяйно отсутствовала около получаса. За это время Вяйно ушел, и никто не знает, в каком направлении.

В воскресенье вечером полиция тщательно прочесала кладбище. На территории не было ни одной открытой могилы, в которую Вяйно мог бы случайно упасть. Также были проверены расположенные поблизости веревочный парк у Нарвского шоссе и парк Раади. С утра к поискам присоединились и добровольцы из фонда Kadunud.

Как отметил Усар, это уже не первый случай, когда полиция занимается его поисками. В предыдущий раз, когда Вяйно пропал, жена нашла его сидящим на скамейке у реки Эмайыги. Сейчас это уже третий случай исчезновения.

В понедельник днем представитель полиции сообщил, что 89-летнего Вяйно нашли живым. Как выяснилось, в воскресенье он отправился пешком в сторону своего дома, расположенного в Аннелинне - более чем в четырех километрах от кладбища Раади.