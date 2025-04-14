Небольшое нарушение правил тюремного распорядка пролило свет на крупное наркопреступление

Сотрудники информационно-следственного отдела Таллиннской тюрьмы 8 апреля задержали в качестве подозреваемого мужчину, при этом они провели обыск в его жилище, где было обнаружено крупное количество различных предположительно наркотических веществ. Экспертиза позволит точно определить, о каких веществах идет речь и каковы их точные количества. Подозреваемого заключили под стражу на два месяца.

Эта история восходит к событиям 13 февраля, когда сотрудники Таллиннской тюрьмы проверяли женщину, приехавшую на длительное свидание к заключенному. А именно, у тюремного персонала возникли подозрения, что в полостях тела посетительницы могут находиться запрещенные в месте заключения предметы или вещества, что и оказалось правдой.