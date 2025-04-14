Небольшое нарушение правил тюремного распорядка пролило свет на крупное наркопреступление

Нарушение, обнаруженное в Таллиннской тюрьме в середине февраля, позволило должностным лицам раскрыть преступление, связанное с наркотиками, совершенное за пределами тюремных стен.
Сотрудники информационно-следственного отдела Таллиннской тюрьмы 8 апреля задержали в качестве подозреваемого мужчину, при этом они провели обыск в его жилище, где было обнаружено крупное количество различных предположительно наркотических веществ. Экспертиза позволит точно определить, о каких веществах идет речь и каковы их точные количества. Подозреваемого заключили под стражу на два месяца.