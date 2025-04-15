Экстремизм не знает границ: в этом году трех несовершеннолетних осудили за принадлежность к террористической организации

В канале продвигалась определенная идеология и распространялись ссылки на другие чаты с демонстрацией насилия. Подросток начал проявлять интерес к террористу Брентону Тарранту и смотрел видео, связанные с его атакой. Он с интересом смотрел и видео, связанные с Андерсом Брейвиком, однако понял, что на речь в них идет именно о Брейвике, только во время беседы с сотрудниками Департамента полиции безопасности. Прославление насилия стало для него чем-то обыденным, однако поскольку окружающие взрослые не замечали его радикализации, у них не было причины говорить с ним об этом.

В какой-то момент подросток написал в группе в Telegram, что намерен совершить теракт в Эстонии. После этого его добавили в другие чаты, где распространялись инструкции по организации террористических актов. В новых группах он уточнил, что хочет напасть на синагогу в Эстонии, и даже назвал конкретное время. Информация дошла до Департамента полиции безопасности, который немедленно вмешался и провел с юношей беседу, чтобы оценить и предотвратить потенциальную угрозу. Выяснилось, что хотя подросток действительно начал радикализироваться, до реальных действий и подготовки нападения дело еще не дошло.

Эстония разрабатывает план по дерадикализации