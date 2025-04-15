Экстремизм не знает границ: в этом году трех несовершеннолетних осудили за принадлежность к террористической организации

Предотвращение радикализации должно начинаться как можно раньше. В эстонском обществе нет места насилию, пишет Департамент полиции безопасности (КаПо) в своем недавно опубликованном ежегоднике.
Экстремистские и террористические организации специально используют привлекательные, эмоционально насыщенные методы подачи информации, чтобы навязать людям свое мировоззрение и заставить их поверить в собственную версию происходящего.
Образ жертвы и ощущение, что нужно обязательно дать отпор, заставляют человека, попавшего под влияние пропаганды, еще сильнее верить, что «своих» нужно защищать, а свои взгляды - навязывать окружающим. Если в качестве основного решения предлагается насилие, то подверженные влиянию люди могут превратиться в исполнителей целей террористов.
Экстремизм, независимо от идеологии, активно использует возможности цифрового мира. Особенно в социальных сетях существует риск того, что события будут интерпретироваться на основе искаженной или ложной информации. Переход от онлайн-активности к реальным действиям может произойти стремительно и иметь серьезные последствия.
Хотя угроза насильственного экстремизма в Эстонии остается низкой, Департамент полиции безопасности прилагает большие усилия, чтобы оно оставалось на таком уровне и впредь. В 2024 году у КаПо были случаи, когда для предотвращения потенциальной угрозы пришлось проводить разъяснительные беседы не только со взрослыми, но и с несовершеннолетними и их родителями, чтобы не допустить актов насилия.
Экстремистские движения и террористические организации, стремясь привлечь молодежь, используют их высокий уровень цифровой грамотности и удобные приложения социальных сетей. У подростков может не быть необходимых знаний и развитого критического мышления. Являясь активными потребителями соцсетей, они становятся менее чувствительными к сценам насилия, а первое столкновение с экстремистской пропагандой может и не вызвать интереса - однако благодаря алгоритмам просмотренное содержимое вновь и вновь появляется в их ленте.
Существенную роль играют харизматичные ораторы с большой аудиторией, которые через публичные каналы формируют представления о «правильных и допустимых» связях между исламом и светской жизнью, а также о том, как должен вести себя «истинный верующий» или «настоящий воин». Это ведет к тому, что аудитория начинает разделять радикальные убеждения и модели поведения.
Молодые люди, попавшие в ловушку экстремизма, как правило, ищут свое место в обществе, стремятся к самовыражению, признанию и ощущению принадлежности к группе. Часто корни этих проблем - социальные, и их решение требует совместных усилий различных социальных партнеров. Вывод человека с пути радикализации должен начинаться как можно раньше. КаПо работает уже с теми, кто прошел стадию радикализации и чье поведение может представлять потенциальную угрозу и для самого себя, и для окружающих.
Правый экстремизм
В 2025 году Харьюский уездный суд признал виновными трех несовершеннолетних юношей за принадлежность к праворадикальной неонацистской террористической организации Feuerkrieg Division (FKD, «Огненная дивизия»). Эта группировка придерживается идеологии Siege (основана на сборнике эссе под названием Siege («Осада»), написанном в 1980-х годах американским неонацистом Джеймсом Мэйсоном - прим. пер.). Цель подобных объединений - ускорить крах капиталистической системы, чтобы построить государство, якобы более подходящее для белой расы.
Идеология Siege призывает к так называемому «терроризму одиночек», подталкивая отдельных лиц к вооруженным нападениям и подготовке терактов с целью посеять массовую панику и спровоцировать расовую войну. Конечной целью расовой войны является полный апокалиптический крах общества и последующая насильственная перестройка, в результате которой, по их убеждению, победу должны одержать белые сообщества.
Особо опасной FKD делает систематическое подстрекательство к террору. Участников, ведущих борьбу с так называемыми расовыми врагами, называют солдатами, а тех, кто совершает теракты, принося себя в жертву, возвышают до статуса святых.
Учитывая угрозу, исходящую от террористической организации, попытки привлечь несовершеннолетних в Эстонии к участию в ее деятельности, доступ некоторых членов к оружию, а также постоянное обсуждение возможных террористических атак, Департамент полиции безопасности посчитал необходимым решительно вмешаться уже на раннем этапе формирования террористической группы в Эстонии.
Обвинительный приговор Харьюского уездного суда в январе 2025 года подтвердил вывод ведомства о том, что речь идет именно о террористическом объединении. Международный характер угрозы подчеркивает тот факт, что доказательства, полученные в рамках этого уголовного дела, способствовали борьбе с экстремизмом и в других странах.
От интереса к истории до угроз нападения
В одном из случаев подросток в соцсети угрожал напасть на синагогу. Ученик основной школы начал интересоваться национал-социализмом и темами, связанными с Гитлером. Родителям это показалось безобидным увлечением историей. Его одноклассники также проявляли симпатию тоже нравились темы, темы, связанные с фигурой Гитлера, но их интерес оставался более поверхностным.
При этом подросток сам описывал себя как зависимого от гаджетов. В TikTok он опубликовал пост, где шла речь об обезьянах, после чего в комментариях получил ссылку на Telegram-канал с национал-социалистическим содержанием. Оказавшись там, он попал в так называемую информационную эхо-камеру (англ. echo chamber - понятие в теории СМИ, представляющее собой ситуацию, в которой определенные идеи, убеждения усиливаются или подкрепляется путем передачи сообщения или его повторением внутри закрытой системы - прим. пер.).
В канале продвигалась определенная идеология и распространялись ссылки на другие чаты с демонстрацией насилия. Подросток начал проявлять интерес к террористу Брентону Тарранту и смотрел видео, связанные с его атакой. Он с интересом смотрел и видео, связанные с Андерсом Брейвиком, однако понял, что на речь в них идет именно о Брейвике, только во время беседы с сотрудниками Департамента полиции безопасности. Прославление насилия стало для него чем-то обыденным, однако поскольку окружающие взрослые не замечали его радикализации, у них не было причины говорить с ним об этом.
В какой-то момент подросток написал в группе в Telegram, что намерен совершить теракт в Эстонии. После этого его добавили в другие чаты, где распространялись инструкции по организации террористических актов. В новых группах он уточнил, что хочет напасть на синагогу в Эстонии, и даже назвал конкретное время. Информация дошла до Департамента полиции безопасности, который немедленно вмешался и провел с юношей беседу, чтобы оценить и предотвратить потенциальную угрозу. Выяснилось, что хотя подросток действительно начал радикализироваться, до реальных действий и подготовки нападения дело еще не дошло.
Эстония разрабатывает план по дерадикализации
Консультант отдела Государственной прокуратуры по делам несовершеннолетних и преступлениям, связанным с насилием в близких отношениях, Яна Лахт-Вентманн отметила, что в случае с радикализировавшимися подростками ведомство предпочитает применять не карательные меры, а комплексные меры воздействия, направленные на профилактику и восстановление. По ее словам, такой подход оказывается более действенным и для реабилитации молодых людей, и для обеспечения безопасности общества.
Применение карательных мер, напротив, может лишь усилить отчужденность подростков, способствуя тому, что они вновь окажутся под влиянием радикальных идей. Индивидуально подобранные меры воздействия - будь то консультирование, образовательная поддержка, психологическая помощь, участие в общественных инициативах или программы реабилитации - позволяют более эффективно предотвращать радикализацию.
Профилактика важна не только с точки зрения реабилитации конкретного человека, но и для укрепления сплоченности общества и обеспечения его долгосрочной безопасности.
Хейди Майберг, советник Министерства внутренних дел, подчеркнула, что в рамках государственной программы по предупреждению радикализации разрабатывается модель вмешательства, которая будет поддерживать отход радикализировавшихся людей от экстремизма и способствовать их дерадикализации.
Никого нельзя заставить измениться. Для вмешательства и возвращения человека на правильный путь необходима его готовность к сотрудничеству, а также значительные ресурсы со стороны общества. Поэтому самым доступным и эффективным способом остается предотвращение радикализации.
Одна из целей разрабатывающейся под руководством Министерства внутренних дел программы - создание учебных материалов и методических рекомендаций, которые помогут, например, специалистам, работающим с молодежью, распознавать признаки экстремизма и предотвращать его в рамках своей повседневной деятельности.
Правый радикализм под влиянием Кремля
Россия использует даже малейшие уязвимости в сплоченности общества для реализации своих гибридных атак. Прошедший год в борьбе с экстремизмом был отмечен превентивными действиями, направленными на предотвращение гибридных атак со стороны Российской Федерации.
В целях недопущения подобных угроз, из соображений безопасности были аннулированы виды на жительство у жителей Эстонии, в отношении которых существовала большая вероятность, что они могут быть использованы в интересах военных целей России.
В январе 2025 года, по предложению КаПо, были признаны недействительными виды на жительство у двух лиц без гражданства, связанных с военным крылом Русского имперского движения (РИД) - Имперским легионом - и его тренировочным центром «Партизан».
Русское имперское движение также включено в список организаций, поддерживающих терроризм, в США и в Канаде. В отношении этого движения также действуют санкции Европейского союза, поскольку оно и его военное подразделение участвуют в агрессивной войне, развязанной Россией. В частности, они были причастны к совершению военных преступлений в Бахмуте.
Прежде чем аннулировать вид на жительство, Департамент полиции безопасности сначала решил провести беседу с одним из людей, связанных с этим движением. Однако после разговора человек уехал в Россию, где продолжил сотрудничество с Имперским легионом. Чтобы предотвратить возможные гибридные атаки и угрозу терроризма со стороны Российской Федерации, КаПо не осталось иного выхода, кроме как предложить Департаменту полиции и погранохраны (PPA) признать недействительным и его вид на жительство.
В Эстонии участились так называемые акции по поимке педофилов в стиле российского праворадикального идеолога Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом Тесак. В ходе этих акций людей подвергают жестокому обращению и самосуду.
В 2024 году в Эстонии предпринималась попытка запустить русскоязычный праворадикальный Telegram-канал NS/SK!НОВ. Через него распространяли экстремистские материалы с элементами насилия и терроризма, а также пытались организовать акты насилия на территории страны.
Хотя количество подписчиков Telegram-канала достигало нескольких тысяч, с Эстонией были связаны лишь единичные лица, а большинство составляли жители России. КаПо выявила связанного с Эстонией несовершеннолетнего администратора, предупредила его и его родителей о возможных последствиях, после чего, при их содействии, канал, связанный с российскими гибридными атаками, праворадикальным насилием и террористической пропагандой, был закрыт.
Среди подписчиков упомянутого Telegram-канала были также члены Active Club Estonia, которые особенно активно продвигают в Эстонии акции в стиле Тесака (подробнее читайте в статье «Любит Гитлера, не любит педофилов: российский программист депортирован из Эстонии», Rus.Postimees 11.04.2025). В 2024 году трое членов Active Club Estonia были признаны виновными за участие в такой акции. Один из участников Active Club Estonia также был администратором Telegram-канала Pedo Hunting Estonia.
В 2024 году к Active Club присоединился гражданин России, покинувший свою страну и якобы начавший активно выражать поддержку Украине и полку «Азов». Однако на деле его деятельность способствовала продвижению российской пропаганды, стремящейся увязать поддержку Украины - и особенно неудобного для Кремля полка «Азов» - с ультраправым экстремизмом и нацизмом.
С целью пресечь попытки российских граждан подорвать сплоченность эстонского общества, Департамент полиции и погранохраны аннулировал его вид на жительство, обязал покинуть страну и ввел запрет на повторный въезд.