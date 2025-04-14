В магазинах было пожертвовано почти 27 тонн продуктов для Продуктового банка

Целью дней сбора, прошедших в 78 магазинах крупнейших торговых сетей по всей Эстонии, было собрать для нуждающихся в первую очередь продукты длительного хранения.

Больше всего на этот раз пожертвовали бакалеи - муки, каш, макарон и риса, которые составили почти половину всего собранного объема. За ними следовали соленые готовые продукты - консервированные овощи, супы в банках и пакетах, рыбные и мясные консервы, а также в меньшей степени продукты из других категорий.

Как и ожидалось, больше всего пожертвований было сделано в крупных городах - Таллинне, Тарту и Пярну, однако активно жертвовали еду и в других регионах, присоединившихся к кампании.

Исполнительный директор Продуктового банка Пит Бурефейн отметил, что приятно видеть, как многие жители Эстонии нашли возможность поддержать нуждающихся, несмотря на нестабильные времена.

«Жители Эстонии явно верят в благотворительность, и многие сделали пожертвования своей регулярной привычкой. Продуктовый банк благодарит всех жертвователей и обязательно продолжит традицию дней сбора продуктов и в будущем. Особенно я хотел бы поблагодарить наших волонтеров по всей Эстонии, без которых мы не смогли бы все это осуществить», - сказал Бурефейн.