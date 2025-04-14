Глава КаПо: в этом году возможны новые разоблачения российских агентов

«Часть населения Эстонии, поддерживающая Кремль, в основном пожилого возраста, что означает, что эта группа постепенно исчезает», - сказал Паллосон. Он добавил, что это знание заставило Россию активнее работать с местной молодежью. «Мы видим всё больше мероприятий - как виртуальных, так и реальных - направленных на вовлечение русскоязычной молодежи в своё мировоззрение», - объяснил он.

По рекомендации КаПо за последние три года было аннулировано почти 20 видов на жительство. «Однако есть люди, которые не делают выводов из прецедентов. Мы уже говорили, что высылка - это нелегкое решение, - отметил Паллосон. - Мы можем только представить, как бы обстояла ситуация, если бы все эти 17 человек оставались в Эстонии и продолжали свою прокремлевскую деятельность. Скорее всего, ситуация была бы намного хуже».

Глава КаПо добавил, что все высланные люди были предупреждены заранее.

В ежегоднике КаПо упоминался и бывший профессор Вячеслав Морозов, который прошлым летом был признан виновным в деятельности, направленной против Эстонии. По словам главы КАПО, Морозов дал показания. Однако, как именно его знания были использованы в интересах службы, Паллосон раскрывать не стал, отметив лишь, что из каждого подобного случая КаПо извлекает важные уроки.

Отвечая на вопрос ведущего о том, можно ли ожидать разоблачения новых государственных изменников, Паллосон сказал: «Учитывая нашу статистику и профессионализм команды контрразведки, я считаю крайне вероятным, что в этом году мы услышим о каком-нибудь российском агенте».