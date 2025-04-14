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Скандал на борту: пьяный пассажир помешал посадке самолета

Перевод: Сергей Светлов
Самолет Ryanair.
Самолет Ryanair. Фото: Mihkel Maripuu

Экипаж Ryanair был вынужден привязать буйного пассажира во время посадки, так как тот отказывался садиться и выполнять указания.

Рейс Ryanair из Манчестера на Родос 3 апреля неожиданно стал напряженным, когда один из пассажиров начал буянить перед самой посадкой. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, кричал на бортпроводников и отказывался садиться даже тогда, когда пилот начал снижение. В итоге пилоту пришлось прервать посадку и сделать дополнительный круг над островом.

Когда самолет все же приземлился, полицейские Родоса уже ждали нарушителя и вывели его с борта, сообщает New York Post.

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