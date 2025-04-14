Скандал на борту: пьяный пассажир помешал посадке самолета

Рейс Ryanair из Манчестера на Родос 3 апреля неожиданно стал напряженным, когда один из пассажиров начал буянить перед самой посадкой. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, кричал на бортпроводников и отказывался садиться даже тогда, когда пилот начал снижение. В итоге пилоту пришлось прервать посадку и сделать дополнительный круг над островом.