Ремонт в крупном магазине снизил количество пожертвованных в рамках благотворительной акции продуктов

Координатор MTÜ Pärnu Toidupank Эрика Кукк рассказала, что за два дня люди пожертвовали в общей сложности более 2000 килограммов продуктов питания в пяти магазинах летней столицы, что немного меньше обычного объема. «Конечно, можно было бы собрать больше еды, но Pärnu Maxima сейчас находится на ремонте», - заявила Кукк. Несмотря на это, она осталась довольна результатами сборов еды.

Самыми распространенными пожертвованными товарами в Пярну стали макароны, за ними следуют консервы, консервированные супы и сладости.

По словам Кукк, пожертвованные продукты питания стали большой помощью, поскольку в Пярнумаа около 500 домохозяйств нуждаются в поддержке Продуктового банка, чтобы выжить.

В целом по Эстонии жители пожертвовали нуждающимся в 77 магазинах в общей сложности 27 000 килограммов продуктов питания, что примерно на 11 процентов меньше, чем в прошлом году.

На этот раз больше всего пожертвований пришлось на сухие продукты - муку, кашу, макароны и рис; которые составили почти половину собранных продуктов. Далее следуют соленые готовые блюда, консервированные овощи, консервированные и пакетные супы, рыбные и мясные консервы, и, в меньшей степени, продукты из других товарных групп.

По словам Пита Бурефейна, генерального директора Продуктового банка, они рады видеть, что так много эстонцев нашли возможность поддержать нуждающихся, несмотря на неспокойные времена.

«Эстонцы, несомненно, верят в пожертвования, и многие из них превратили это в привычку. Продуктовый банк благодарит всех жертвователей и, безусловно, продолжит традицию дней сбора продуктов в будущем. Я хотел бы особенно поблагодарить наших волонтеров по всей Эстонии, без которых мы бы не смогли всего этого сделать», - сказал он.