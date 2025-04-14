«Почему мы не занимаемся реальной работой?»: случай с Bolt вызвал жаркие дебаты в Рийгикогу

Председатель комиссии Коваленко-Кылварт, сослалась на вступивший в силу в прошлом году закон, согласно которому обязательному страхованию подлежат электросамокаты массой более 25 кг. «Самокаты Bolt, крупнейшего оператора на рынке аренды, весят 24 кг, то есть по закону не подлежат обязательному страхованию. В то же время самокаты Tuul Mobility, второго по величине оператора, весят более 25 кг и подлежат страхованию. Возникает вопрос: не является ли это искажением конкуренции, ведь компании предлагают одну и ту же услугу на схожих условиях, но находятся в неравном положении?» - сказала Коваленко-Кылварт. Она также поинтересовалась, почему именно такой критерий был включен в законопроект и не была ли проведена лоббистская работа в министерствах или среди политических партий.