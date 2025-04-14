В Рийгикогу поступит законопроект об узаконивании волеизъявления о конце жизни, эвтаназии это не касается

По словам председателя комиссии Сигне Рийсало, государство должно помочь в обеспечении каждому человеку достойного конца жизни, организованного в соответствии с его желаниями, убеждениями и ценностями.

«Указание волеизъявления пациента о конце жизни в инфосистеме здоровья стало возможным благодаря длительному и тесному сотрудничеству сторон, целью которого было облегчить страдания людей. С одной стороны, люди получат право после консультации с врачом отказаться от услуг здравоохранения по поддержанию жизни, с другой стороны - врачи смогут быть уверенными в том, что прекращение лечения действительно соответствует воле пациента», - сказала она.

Рийсало уточнила, что касающиеся волеизъявлений нотариально заверенные документы зачастую не попадают к врачам, так как не отображаются в инфосистеме здоровья.

«Законопроект во многом ценен именно тем, что врач в дальнейшем будет видеть информацию о пожеланиях пациента в базе данных», - сказала она.

Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что люди по-разному смотрят на принятие решений о завершении своей жизни, тема проблематичная и необходимо обсудить многочисленные нюансы.