В Рийгикогу поступит законопроект об узаконивании волеизъявления о конце жизни, эвтаназии это не касается

Комиссия Рийгикогу по социальным делам направила пленарному заседанию на первое чтение законопроект, который позволит пациенту отказаться от продлевающих жизнь услуг здравоохранения.
По словам председателя комиссии Сигне Рийсало, государство должно помочь в обеспечении каждому человеку достойного конца жизни, организованного в соответствии с его желаниями, убеждениями и ценностями.
«Указание волеизъявления пациента о конце жизни в инфосистеме здоровья стало возможным благодаря длительному и тесному сотрудничеству сторон, целью которого было облегчить страдания людей. С одной стороны, люди получат право после консультации с врачом отказаться от услуг здравоохранения по поддержанию жизни, с другой стороны - врачи смогут быть уверенными в том, что прекращение лечения действительно соответствует воле пациента», - сказала она.
Рийсало уточнила, что касающиеся волеизъявлений нотариально заверенные документы зачастую не попадают к врачам, так как не отображаются в инфосистеме здоровья.
«Законопроект во многом ценен именно тем, что врач в дальнейшем будет видеть информацию о пожеланиях пациента в базе данных», - сказала она.
Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что люди по-разному смотрят на принятие решений о завершении своей жизни, тема проблематичная и необходимо обсудить многочисленные нюансы.
«Мы должны быть уверены в том, что создаваемой системой нельзя будет злоупотреблять, что безопасность пациента будет обеспечена и манипуляции с жизнью человека будут исключены. Помимо этого, на мой взгляд, неуместно говорить об экономии связанных с поддержанием системы средств, когда люди, особенно пожилые люди, расстроены и разозлены в связи с повышением налогов и подорожанием жизни. Говоря о волеизъявлении о конце жизни в настолько сложные с экономической точки зрения времена, мы на политическом уровне будто даем понять, что некоторые люди для нас - чрезмерная нагрузка. Такие опасения высказали члены объединения пожилых людей», - сказала Солман.
В дальнейшем волеизъявление о конце жизни смогут составлять совершеннолетние дееспособные и способные принимать решения лица, а также лица с ограниченной дееспособностью, если врач посчитает их способными принимать решения. Обязательная консультация врача обеспечит тщательную продуманность решения. При желании позже волеизъявление можно будет изменить или отменить.
Волеизъявление подается в инфосистему здоровья в цифровом виде, в исключительных случаях - на бумаге, если человек не владеет навыками использования цифровых технологий. В этом случае данные в систему вносит работник системы здравоохранения. Отказаться можно от любых услуг по поддержанию жизни, например, от реанимации; искусственного дыхания; кормления посредством зонда; диализа; лечения антибиотиками; химиотерапии; операций и т. д. Отказ связан с наступлением описанного в волеизъявлении пациента состояния здоровья, которое фиксирует врач и которое является условием для выполнения волеизъявления.
В волеизъявлении нельзя просить об эвтаназии или ассистированном суициде. По планам закон вступит в силу 1 января 2027 года, что обеспечит достаточное время для разработки ИТ-решений, обучения врачей и информирования общественности.
В заседании приняла участие министр социальных дел Кармен Йоллер.
Комиссия по социальным делам внесла правлению Рийгикогу предложение включить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об организации медицинских услуг (волеизъявление пациента о конце жизни) (604 SE) в повестку дня пленарного заседания 23 апреля и завершить первое чтение.