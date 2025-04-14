Литва предупредила об угрозе со стороны радикалов из Центральной Азии

Уходящий с поста руководителя Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис заявил в воскресенье, что Литва не допустила в страну около десяти граждан Центральной Азии из-за их возможных связей с террористическими организациями и угрозы радикализации, сообщает литовское государственное телевидение.

Яунишкис отметил, что вероятность радикализации мигрантов из Центральной и Южной Азии высока.

«Мусульманская община находится в уязвимом положении по отношению к определенным формам радикализации, и мы не можем исключить, что это может вызвать проблемы в будущем», - сказал Яунишкис.

«Мы должны серьезно пересмотреть нашу миграционную политику и следить за тем, как интегрируются эти люди, чтобы гарантировать, что они будут удовлетворены и не станут угрозой в долгосрочной перспективе», - добавил он.

Литва должна пересмотреть свою миграционную политику и, учитывая возможные угрозы радикализации, сосредоточиться на культурно близких странах, также заявил в понедельник премьер-министр Гинтаутас Палукас.

«К сожалению, придется признать, что у граждан некоторых стран есть больший риск радикализации. Очевидно, существует необходимость пересмотреть нашу миграционную политику таким образом, чтобы мы искали квалифицированную рабочую силу в странах, культурно близких нам», - сказал премьер-министр после встречи с президентом Гитанасом Науседой в интервью журналистам.

Литва должна пересмотреть свою миграционную политику и, учитывая возможные угрозы радикализации, сосредоточиться на культурно близких странах, также заявил в понедельник премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.