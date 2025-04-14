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Достигнуто соглашение о сносе дома на улице Лубья, построенного всего десять лет назад

Перевод: Павел Соболев
Построенное в 2015 году здание придется снести.
Построенное в 2015 году здание придется снести. Фото: Margus Ansu

Владельцы квартир в давшем сильный крен доме на улице Лубья в Тарту и частная компания Mapri Ehitus подписали на выходных соглашение, согласно которому Mapri Ehitus снесет дом, построенный в 2015 году. На том же самом месте построят новый многоквартирный дом.

Адвокат жителей дома на улице Лубья Марго Леметти подтвердила, что такое соглашение было подписано в минувшие выходные и что суд его также одобрил. «Жители улицы Лубья могут встретить предстоящие праздники в более радостном настроении», - отметила она.

Согласно соглашению, Mapri Ehitus снесет нынешнее здание и построит на его месте новое к осени следующего года. Компания Mapri построит новый дом, используя решение фундамента, которое изначально планировалось, но от которого позднее отказались. «Когда дом строился изначально, было выбрано более экономное решение, - сказала Леметти. - Мы сейчас уже достигли середины пути».

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