Достигнуто соглашение о сносе дома на улице Лубья, построенного всего десять лет назад

Адвокат жителей дома на улице Лубья Марго Леметти подтвердила, что такое соглашение было подписано в минувшие выходные и что суд его также одобрил. «Жители улицы Лубья могут встретить предстоящие праздники в более радостном настроении», - отметила она.

Согласно соглашению, Mapri Ehitus снесет нынешнее здание и построит на его месте новое к осени следующего года. Компания Mapri построит новый дом, используя решение фундамента, которое изначально планировалось, но от которого позднее отказались. «Когда дом строился изначально, было выбрано более экономное решение, - сказала Леметти. - Мы сейчас уже достигли середины пути».