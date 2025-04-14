Достигнуто соглашение о сносе дома на улице Лубья, построенного всего десять лет назад

Владельцы квартир в давшем сильный крен доме на улице Лубья в Тарту и частная компания Mapri Ehitus подписали на выходных соглашение, согласно которому Mapri Ehitus снесет дом, построенный в 2015 году. На том же самом месте построят новый многоквартирный дом.
Адвокат жителей дома на улице Лубья Марго Леметти подтвердила, что такое соглашение было подписано в минувшие выходные и что суд его также одобрил. «Жители улицы Лубья могут встретить предстоящие праздники в более радостном настроении», - отметила она.