Часть улицы Нийду будет перекрыта в связи со строительством дорожного ограждения

Завтра на перекрестке улиц Нийду и Оя в Пярну начнется строительство дорожного заграждения, в связи с чем часть улицы Нийду будет закрыта для движения.
В связи со строительством дорожного ограждения участок улицы Нийду между улицами Оя и Роху будет закрыт с 9 утра, когда начнутся работы. Работы планируется завершить к вечеру.
Будет организован объезд по улицам Роху и Либлика.
Жители района Ряэма в последнее время были обеспокоены безопасностью перехода на перекрестке улиц Оя и Нийду и в прошлом году неоднократно информировали об этом городские власти.
Местные жители обеспокоены тем, что движение на перекрестке стало настолько плотным, что пешеходам трудно переходить улицу Нийду по тротуару, идущему вдоль улицы Оя.