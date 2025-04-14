Часть улицы Нийду будет перекрыта в связи со строительством дорожного ограждения

В связи со строительством дорожного ограждения участок улицы Нийду между улицами Оя и Роху будет закрыт с 9 утра, когда начнутся работы. Работы планируется завершить к вечеру.

Будет организован объезд по улицам Роху и Либлика.

Жители района Ряэма в последнее время были обеспокоены безопасностью перехода на перекрестке улиц Оя и Нийду и в прошлом году неоднократно информировали об этом городские власти.