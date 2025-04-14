СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Сбитый насмерть лось, пожар в квартире пятиэтажного дома, изъятый на границе флаг России

После этого так называемый брокер стал подталкивать мужчину к оформлению кредитов на свое имя в Inbank, Bigbank, Bondora и Raha24, а также к переводу средств якобы на платформу через банк Revolut и криптокошелек Binance. Сам мужчина не имел возможности вывести деньги с платформы, при этом с него требовали совершения дополнительных платежей. Предварительный ущерб от мошенничества составляет 19 150 евро.

11 апреля около 15:00 в Нарве 90-летней женщине позвонил мошенник, представившийся ее внуком. Он заявил, что попал в аварию и теперь необходимо выплатить компенсацию за причиненный вред. После этого женщине позвонил мужчина, представившийся адвокатом «внука», и попросил упаковать наличные вместе с другими вещами и продуктами. Позже к ее двери пришел незнакомец, которому она передала около 13 000 евро. Около 20:00 женщина позвонила своей дочери, которая подтвердила, что с внуком все в порядке. Тогда пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.

В полицию обратился 30-летний мужчина, который заказал спортивное оборудование через сайт Alibaba. После оформления заказа с ним связался через WhatsApp якобы представитель Alibaba и попросил внести предоплату в размере 327 евро. Мужчина перевел деньги, но позже заподозрил мошенничество. Выяснилось, что мошенники создали пользователя и веб-сайт с аналогичным названием, которые использовали для выманивания предоплаты. Подробности мошенничества выясняются в ходе уголовного производства.