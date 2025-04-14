СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Сбитый насмерть лось, пожар в квартире пятиэтажного дома, изъятый на границе флаг России

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об акте вандализма в развлекательном заведении, а также о флаге России, изъятом на границе в Нарве. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о сбитом насмерть лосе и о пожаре в квартире пятиэтажного дома.
Насилие
11 апреля в жилом доме в столичном районе Пирита 40-летний мужчина угрожал своей бывшей сожительнице, а в районе Ласнамяэ 38-летний мужчина причинил своей матери физическую боль и нанес вред здоровью.
Также 11 апреля в жилом доме в районе Мустамяэ 28-летний мужчина неоднократно избивал свою жену. Полицейские задержали мужчину.
11 апреля в районе пляжа в Пярну 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою сожительницу. Полиция задержала нападавшего по подозрению в совершении преступления.
12 апреля в подъезде в районе Ласнамяэ неизвестный распылил перцовый газ в лицо троим людям.
В ночь на 13 апреля поступило сообщение, что в баре на улице Мыйза в Нарве 39-летний мужчина угрожал другому мужчине ножом. Полицейские задержали злоумышленника.
13 апреля в Кесклинне неизвестный напал на 38-летнюю женщину, на улице Пунане в Ласнамяэ неизвестный распылил перцовый газ в лицо 26-летнему мужчине и избил его, а в квартире в районе Хааберсти 35-летний мужчина избил 36-летнего. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
Также 13 апреля в квартире в Маарду 41-летний мужчина напал на свою сожительницу. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задержали нападавшего.
В этот же день в районе Юлеыйэ в Пярну 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух членов своей семьи. Полиция доставила нападавшего в отделение полиции.
13 апреля на улице Воолу в Курессааре 66-летний мужчина избил 75-летнего. Полиция доставила нападавшего в отделение, а пострадавшему была оказана первая медицинская помощь на месте.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Вандализм
На Тяхесаю-теэ в районе Ласнамяэ были разбиты пять окон здания. Общий ущерб составил около 4417 евро.
Кражи
В конце марта в Тарту из подъезда дома на улице Ыпетая был украден электросамокат Ampler Cut. Ущерб составил 2490 евро.
2 апреля в Тарту с улицы Ю. Хурда был украден гриль Kamado Bono вместе со столиком для гриля. Ущерб составил 550 евро.
В период с февраля по 11 апреля в деревне Треймани волости Хяэдемеэсте было совершено проникновение в жилой дом, откуда был украдена газонокосилка Makita. Первоначальный ущерб оценивается примерно в 400 евро.
11 апреля с территории хутора в деревне Сиревере волости Винни были украдены желтый генератор Stanley 2600W SG3100 Basic, расположенный в подвале, септик объемом пять кубических метров, стоявший рядом с домом, и около 80 литров топлива из бака трактора. Предварительный ущерб составляет около 1900 евро.
13 апреля в Пыхья-Таллинне на улице Пеэтри было совершено проникновение в развлекательное заведение, где был совершен акт вандализма и украден тепловой обогреватель. По предварительной оценке, нанесен ущерб не менее чем на 900 евро.
Мошенничество
В начале марта 54-летний мужчина, просматривая Facebook, заметил статью об инвестициях на платформе для торговли на бирже WebGlobalInc и оставил свои контактные данные. Вскоре ему позвонил человек, по просьбе которого он предоставил удаленный доступ к своему мобильному устройству с помощью программы Supermo. Мужчине был зарегистрирован аккаунт на торговой платформе web-globalinc.info, а также открыты счета в Binance, Revolut, и 4 марта его проинструктировали совершить первый взнос в размере 250 евро.
После этого так называемый брокер стал подталкивать мужчину к оформлению кредитов на свое имя в Inbank, Bigbank, Bondora и Raha24, а также к переводу средств якобы на платформу через банк Revolut и криптокошелек Binance. Сам мужчина не имел возможности вывести деньги с платформы, при этом с него требовали совершения дополнительных платежей. Предварительный ущерб от мошенничества составляет 19 150 евро.
11 апреля около 15:00 в Нарве 90-летней женщине позвонил мошенник, представившийся ее внуком. Он заявил, что попал в аварию и теперь необходимо выплатить компенсацию за причиненный вред. После этого женщине позвонил мужчина, представившийся адвокатом «внука», и попросил упаковать наличные вместе с другими вещами и продуктами. Позже к ее двери пришел незнакомец, которому она передала около 13 000 евро. Около 20:00 женщина позвонила своей дочери, которая подтвердила, что с внуком все в порядке. Тогда пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.
В полицию обратился 30-летний мужчина, который заказал спортивное оборудование через сайт Alibaba. После оформления заказа с ним связался через WhatsApp якобы представитель Alibaba и попросил внести предоплату в размере 327 евро. Мужчина перевел деньги, но позже заподозрил мошенничество. Выяснилось, что мошенники создали пользователя и веб-сайт с аналогичным названием, которые использовали для выманивания предоплаты. Подробности мошенничества выясняются в ходе уголовного производства.
Полиция получила сообщение от 39-летней женщины, которой через приложение Messenger пришло сообщение якобы от имени ее родственника, в котором утверждалось, что она выиграла 1300 евро, и был запрошен ее номер телефона. Женщине дали инструкции подтвердить сделку с помощью кодов Smart-ID, после чего с ее банковского счета было переведено 1500 евро в латвийский банк.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан Израиля, двух граждан России, двух граждан Молдовы и одного гражданина Узбекистана.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию трех граждан Молдовы, двух граждан России, одного гражданина Казахстана и одного гражданина Украины.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
12 апреля на погранпункт «Нарва» прибыл гражданин Франции. При досмотре его вещей был обнаружен флаг России. Ему объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии, после чего он добровольно отказался от предмета и продолжил свой путь в Эстонию.
Пожары
12 апреля в 09:43 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Ринги в Маарду. На место прибыли спасатели Мууга и Ласнамяэ, которые увидели, что жильцы уже потушили пожар водой. Спасатели проверили, что опасности возгорания больше нет, и проветрили помещения. Предварительной причиной возгорания считается неисправность электросистемы.
13 апреля в 13:50 спасатели тушили ландшафтный пожар на территории садоводческого товарищества на улице Лийва в городе Кивиыли волости Люганузе. Спасатели Кивиыли локализовали возгорание к 14:36. Горело около 300 квадратных метров сухой травы. Огонь перекинулся также на два тепляка, но, к счастью, никто не пострадал.
ДТП
11 апреля в 21:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Харью-Ристи–Ригульди–Вынткюла в деревне Кейбу волости Ляэне-Харью автомобиль сбил лося. Животное погибло в результате столкновения. Водитель получил ушиб от сработавшей подушки безопасности, его осмотрела скорая помощь на месте. Спасатели устранили угрозу возгорания и очистили дорогу от обломков. Охотники организовали вывоз туши, а дальнейшее расследование проводила полиция.
12 апреля в 05:13 в Центр тревоги сообщили, что на улице Вяльяотса в городе Сауэ такси врезалось в дорожное ограждение. Люди, находившиеся в машине, самостоятельно выбрались из нее, их осмотрела скорая помощь. Спасатели-добровольцы Сауэ совместно с профессиональными бригадами Нымме и Лиллекюла убрали выступающее на дорогу ограждение и покрыли вытекшие жидкости абсорбентом.
12 апреля в 07:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Ягала-Кяравете в деревне Янеда волости Тапа автомобиль съехал в кювет. Водитель не мог самостоятельно выбраться из машины. Спасатели Аравете вместе с бригадой скорой помощи извлекли пострадавшего из автомобиля, и скорая доставила его в больницу. Дальнейшее разбирательство было передано полиции.
12 апреля в 21:25 спасатели выехали на Уссимяэ-теэ в Ласнамяэ, где автомобиль снес дорожные знаки и врезался в столб уличного освещения. Спасатели устранили угрозу возгорания и очистили проезжую часть от обломков автомобиля. Поврежденным столбом занялась аварийная бригада электриков. Дальнейшим разбирательством занялась полиция.
12 апреля в 23:26 спасатели выехали на Палдиское шоссе в Хааберсти, где на крыше лежал легковой автомобиль, внутри которого находился водитель. На месте также присутствовали полиция и скорая помощь. Спасатели извлекли пострадавшего из машины при помощи медиков, после чего водитель был доставлен в больницу. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Далее разбирательством занималась полиция.