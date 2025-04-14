Таллинн аннулирует сотни затянувшихся детальных планировок

Два года назад в Таллинне было более 700 инициированных детальных планировок, начало которым было положено еще много лет назад, но по тем или иным причинам их продвижение остановилось.

«Если планировка была инициирована в 2014, 2016 или 2018 году, и с тех пор с заявителем не контактировали, то имеет смысл прекратить процедуру», - сказала Липпус.

По ее словам, суть упорядочивания заключается в том, чтобы очистить стол от проектов, у которых нет перспектив.

Детальная планировка - это градостроительный документ, составленный органами местного самоуправления. Он определяет конкретное назначение участка земли и строительные условия.

В рамках детального плана устанавливаются, например, границы и размеры участков, расположение зданий, строительные зоны и допустимая высота построек.

Такие планы необходимы, потому что они дают землевладельцам и другим заинтересованным сторонам ясное представление о том, что и как можно строить.

Кроме того, это позволяет учесть и согласовать различные интересы: транспорт, экологию, соседние территории и инфраструктуру.

ERR сообщил также, что в прошлом году управа Таллинна начала сокращения, в результате которых исчезнут более 200 рабочих мест.

В конце прошлого года газета Postimees писала, что в микрорайоне Тискре в Таллинне местные жители выражали обеспокоенность тем, что районная управа Хааберсти разрешила построить мост, который фактически могут использовать только владельцы частной земли. В итоге удалось найти решение, устраивающее все стороны, но из-за сокращений бюджета города на его реализацию не хватило средств.