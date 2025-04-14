Таллинн аннулирует сотни затянувшихся детальных планировок

В Таллинне существуют сотни детальных планировок, процесс разработки которых был инициирован много лет назад, но затем застопорился. По словам вице-мэра Мадле Липпус, эти планы сейчас постепенно отменяются. Оставшиеся проекты, начатые давно, власти надеются завершить в течение этого года, поскольку они зачастую основаны на устаревших принципах и обременяют как власти, так и ходатаев, сообщает ERR.
Два года назад в Таллинне было более 700 инициированных детальных планировок, начало которым было положено еще много лет назад, но по тем или иным причинам их продвижение остановилось.
«Если планировка была инициирована в 2014, 2016 или 2018 году, и с тех пор с заявителем не контактировали, то имеет смысл прекратить процедуру», - сказала Липпус.
По ее словам, суть упорядочивания заключается в том, чтобы очистить стол от проектов, у которых нет перспектив.
Детальная планировка - это градостроительный документ, составленный органами местного самоуправления. Он определяет конкретное назначение участка земли и строительные условия.
В рамках детального плана устанавливаются, например, границы и размеры участков, расположение зданий, строительные зоны и допустимая высота построек.
Такие планы необходимы, потому что они дают землевладельцам и другим заинтересованным сторонам ясное представление о том, что и как можно строить.
Кроме того, это позволяет учесть и согласовать различные интересы: транспорт, экологию, соседние территории и инфраструктуру.
ERR сообщил также, что в прошлом году управа Таллинна начала сокращения, в результате которых исчезнут более 200 рабочих мест.
В конце прошлого года газета Postimees писала, что в микрорайоне Тискре в Таллинне местные жители выражали обеспокоенность тем, что районная управа Хааберсти разрешила построить мост, который фактически могут использовать только владельцы частной земли. В итоге удалось найти решение, устраивающее все стороны, но из-за сокращений бюджета города на его реализацию не хватило средств.
«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сумма, выделенная на проектирование и строительство пешеходной дорожки Какумяэ–Табасалу, была полностью вычеркнута из дополнительного бюджета Таллинна. В связи с этим нет возможности продолжать работы по проектированию и строительству дорожки», - сообщил представитель районной управы Хааберсти.