Зловоние из канализационных люков вызвало панику среди властей: на место прибыла даже армия

Из канализационных люков Риги на прошлой неделе исходил крайне странный запах, который серьезно обеспокоил городских чиновников. Различные городские службы начали выяснять источник неприятного запаха, сообщила в пятницу Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD).
В четверг в 16:38 в Центр тревоги поступило сообщение о сильном неприятном запахе, исходящем из района между улицами Зилупес и Дзиркалю. На место выехали спасатели, которые вместе с представителями других ведомств начали поиски источника зловония. В ходе проверки нескольких участков улиц было установлено, что подозрительный запах исходит из канализационных люков.