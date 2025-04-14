Пн, 14.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Зловоние из канализационных люков вызвало панику среди властей: на место прибыла даже армия

Перевод: Валерия Ермакова
Фото статьи
Фото: Силле Аннук

Из канализационных люков Риги на прошлой неделе исходил крайне странный запах, который серьезно обеспокоил городских чиновников. Различные городские службы начали выяснять источник неприятного запаха, сообщила в пятницу Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD).

В четверг в 16:38 в Центр тревоги поступило сообщение о сильном неприятном запахе, исходящем из района между улицами Зилупес и Дзиркалю. На место выехали спасатели, которые вместе с представителями других ведомств начали поиски источника зловония. В ходе проверки нескольких участков улиц было установлено, что подозрительный запах исходит из канализационных люков.

К месту происшествия был вызван специализированный отряд по борьбе с оружием массового поражения Национальных вооруженных сил Латвии, сотрудники которого взяли пробы для лабораторного анализа, включая исследование воздуха. По результатам экспертизы в воздухе не было выявлено веществ, представляющих угрозу для здоровья, поэтому необходимости в эвакуации района не возникло.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх