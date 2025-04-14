Зловоние из канализационных люков вызвало панику среди властей: на место прибыла даже армия

В четверг в 16:38 в Центр тревоги поступило сообщение о сильном неприятном запахе, исходящем из района между улицами Зилупес и Дзиркалю. На место выехали спасатели, которые вместе с представителями других ведомств начали поиски источника зловония. В ходе проверки нескольких участков улиц было установлено, что подозрительный запах исходит из канализационных люков.