Названы самые популярные имена новорожденных в Эстонии за март

Интересно, что в этом месяце на свет появилось 14 пар близнецов: две пары мальчиков, семь - девочек и пять разнополых пар.

Наибольшее число рождений по-прежнему приходится на Таллинн - здесь появилось на свет 265 малышей. Далее следуют уезд Харьюмаа (130), Тартумаа (122) и Пярнумаа (53). В Хийумаа зарегистрировано всего два рождения, в то время как в Ида-Вирумаа - 42. Один ребенок был зарегистрирован без указания места жительства в Эстонии.

В марте родители чаще всего выбирали для девочек имя София (12 случаев), следом идут Амелия (7), а также Марта, Оливия и Саара (по 6).

Среди мальчиков самыми популярными стали имена Мирон и Оливер (по 7), за ними - Робин (6) и Роберт (5).

Также в марте было заключено 208 браков, из них 11 - у нотариусов и пять - у представителей духовенства. В то же время зарегистрировано 244 развода. Для сравнения: в марте 2023 года было заключено 261 брак и расторгнуто 240.

Число смертей в марте составило 1427, что на 100 больше, чем в том же месяце прошлого года (1327).

В марте 113 человек сменили имя или фамилию. Среди них: 23 человека получили новое имя, 84 - новую фамилию, а шесть человек изменили и то и другое. Имена чаще меняли женщины - 80 случаев против 33 у мужчин. В марте прошлого года такие изменения были зарегистрированы у 194 человек, что заметно больше, чем в этом году.