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Молодым водителям больше не нужно сдавать повторный экзамен по вождению

Молодой человек за рулем. Фото иллюстративное.
Молодой человек за рулем. Фото иллюстративное. Фото: Pexels / CC0 Licence

Комиссия по делам Европейского союза Рийгикогу утвердила обновленную позицию Эстонии по поводу директивы ЕС о водительских правах. Теперь право на вождение автомобиля в сопровождении взрослого может получить молодой человек с 17 лет, и по достижении 18 лет ему не придется заново сдавать экзамен по вождению.

Председатель комиссии Пеэтер Тали отметил, что два года назад Эстония начала переговоры с предложением разрешить 16-летним управлять автомобилем в сопровождении взрослого по всей территории ЕС, поскольку в Эстонии такая практика уже существует.

«Однако в большинстве стран ЕС несовершеннолетним до сих пор не разрешалось водить автомобиль, поэтому наша идея не нашла поддержки. В качестве компромисса теперь предлагается разрешить управление автомобилем с 17 лет в сопровождении взрослого», - сказал Тали.

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