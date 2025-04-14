Молодым водителям больше не нужно сдавать повторный экзамен по вождению

Комиссия по делам Европейского союза Рийгикогу утвердила обновленную позицию Эстонии по поводу директивы ЕС о водительских правах. Теперь право на вождение автомобиля в сопровождении взрослого может получить молодой человек с 17 лет, и по достижении 18 лет ему не придется заново сдавать экзамен по вождению.