Молодым водителям больше не нужно сдавать повторный экзамен по вождению

Комиссия по делам Европейского союза Рийгикогу утвердила обновленную позицию Эстонии по поводу директивы ЕС о водительских правах. Теперь право на вождение автомобиля в сопровождении взрослого может получить молодой человек с 17 лет, и по достижении 18 лет ему не придется заново сдавать экзамен по вождению.
Председатель комиссии Пеэтер Тали отметил, что два года назад Эстония начала переговоры с предложением разрешить 16-летним управлять автомобилем в сопровождении взрослого по всей территории ЕС, поскольку в Эстонии такая практика уже существует.