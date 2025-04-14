Reuters: компании ЕС хотят увеличить импорт российского газа

На фоне обострившейся торговой войны между США и Евросоюзом крупные европейские энергетические компании хотят существенно увеличить закупки российского газа, сообщает агентство Reutersв понедельник, 14 апреля. Идея нарастить импорт энергоносителей из России, как отмечается, стала укрепляться на фоне опасений, что Европа станет слишком зависима от американского газа, пишет Deutsche Welle.
По словам главы французской компании Engie Дидье Олло, поставки из РФ смогли бы закрывать от 20% до 25% потребностей ЕС по сравнению с долей в 40%, которая была до начала полномасштабной войны в Украине. «Если в Украине наступит разумный мир», то можно обсуждать объемы поставок из России в Европу в размере 60-70 млрд кубометров в год, сказал он Reuters.
Глава другой французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что Европе нужно диверсифицировать поставки. «Нам нужно много маршрутов, а не один-два, - цитирует его агентство. - Европа уже никогда не вернется к импорту 150 млрд кубометров из России как до войны... но я бы поставил на 70 млрд кубометров».
В 2022 году ЕС заявил о цели прекратить импорт российского газа к 2027 году, однако уже дважды откладывал публикацию плана ее реализации, напоминает Reuters.
Немецким компаниям нужен газ из РФ
В немецком химическом парке Leuna, где расположены заводы таких компаний, как Dow Chemical и Shell, представители отрасли сообщили Reuters, что газ из РФ должен вернуться как можно скорее. «Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия - неважно, от кого она поступает», - подчеркнул управляющий директор компании Leuna-Harze Клаус Паур. По его словам, возобновление поставок газа по трубопроводу «Северный поток-2» поможет сдерживать рост цен на энергию в Германии.
«У нас тяжелый кризис, и мы не можем ждать», - сказал управляющий директор InfraLeuna, оператора химического парка, Кристоф Гюнтер.
Нежелание зависеть от поставок США
Страны ЕС в последние годы наращивают объемы закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Если в 2024 году доля импорта американского газа в ЕС составила 16,7%, уступив доле поставок из РФ (18,8%), то в первом квартале текущего года объемы поставок газа из США уже превысили российские.
Однако торговая война между США и ЕС усилила обеспокоенность Европы из-за возможной зависимости от поставок американского СПГ. Нельзя исключать того, что США смогут использовать эти поставки в качестве «рычага давления», заявил Reuters источник среди дипломатов ЕС. Кроме того, США могут сократить экспорт газа, если спрос на него поднимется внутри страны, сказал агентству один из аналитиков компании Global Risk Management.