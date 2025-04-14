Reuters: компании ЕС хотят увеличить импорт российского газа Кирилл Шестаков

По словам главы французской компании Engie Дидье Олло, поставки из РФ смогли бы закрывать от 20% до 25% потребностей ЕС по сравнению с долей в 40%, которая была до начала полномасштабной войны в Украине. «Если в Украине наступит разумный мир», то можно обсуждать объемы поставок из России в Европу в размере 60-70 млрд кубометров в год, сказал он Reuters.

Глава другой французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что Европе нужно диверсифицировать поставки. «Нам нужно много маршрутов, а не один-два, - цитирует его агентство. - Европа уже никогда не вернется к импорту 150 млрд кубометров из России как до войны... но я бы поставил на 70 млрд кубометров».

В 2022 году ЕС заявил о цели прекратить импорт российского газа к 2027 году, однако уже дважды откладывал публикацию плана ее реализации, напоминает Reuters.

Немецким компаниям нужен газ из РФ

В немецком химическом парке Leuna, где расположены заводы таких компаний, как Dow Chemical и Shell, представители отрасли сообщили Reuters, что газ из РФ должен вернуться как можно скорее. «Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия - неважно, от кого она поступает», - подчеркнул управляющий директор компании Leuna-Harze Клаус Паур. По его словам, возобновление поставок газа по трубопроводу «Северный поток-2» поможет сдерживать рост цен на энергию в Германии.